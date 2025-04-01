Η Ευρώπη έχει «ένα ισχυρό σχέδιο» για να αντεπιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες «εάν χρειαστεί» ως απάντηση στους επιπρόσθετους δασμούς που ετοιμάζεται να επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος την Τρίτη.

Εδώ και εβδομάδες ο Τραμπ έχει ορίσει τις 2 Απριλίου ως «Ημέρα Απελευθέρωσης» αφού αναμένεται να αποκαλύψει τους λεγόμενους ανταποδοτικούς δασμούς τους οποίους θεωρεί ως αντίποινα για φόρους και άλλα εμπόδια από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων συμμάχων των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται όττι οι ΗΠΑ έχουν ήδη ανακοινώσει απότομη αύξηση των δασμών σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα, αλουμινίου και αυτοκινήτων.

«Η Ευρώπη δεν έχει ξεκινήσει αυτή την αντιπαράθεση», δήλωσε σε ομιλία της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Δεν θέλουμε απαραιτήτως να αντεπιτεθούμε, αλλά, εάν είναι απαραίτητο, έχουμε ένα ισχυρό σχέδιο για αντίποινα και θα το χρησιμοποιήσουμε» συμπλήρωσε.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η Ευρώπη είναι «ανοικτή στις διαπραγματεύσεις».

«Θα προσεγγίσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος. Η Ευρώπη έχει πολλά χαρτιά, από το εμπόριο μέχρι την τεχνολογία και το μέγεθος της αγοράς μας», συνέχισε. «Αλλά αυτή η δύναμη βασίζεται επίσης στην ετοιμότητά μας να λάβουμε σταθερά αντίμετρα εάν είναι απαραίτητο. Όλα τα μέσα είναι στο τραπέζι» υπογράμμισε.

Χθες, Δευτέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ είπε ότι ο Τραμπ θα αποκαλύψει το σχέδιό του για τους δασμούς σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα ανακοινώσει ο αμερικανός πρόεδρος

Αλλά και η Φον ντερ Λάιεν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς η ΕΕ θα μπορούσε να αντιδράσει. Τον περασμένο μήνα οι 27 απάντησαν στους δασμούς του Τραμπ στο χάλυβα και το αλουμίνιο αποκαλύπτοντας αντίμετρα στις εξαγωγές αμερικανικών αγαθών αξίας έως 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δασμών σε σκάφη, μπέρμπον και μοτοσικλέτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επίσης μια ισχυρή ρυθμιστική αρχή που δεν δίστασε να «χτυπήσει» μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας με βαριά πρόστιμα στο παρελθόν. Επίσης, η ΕΕ υπήρξε μεγάλος αγοραστής των εξαγωγών των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, πέρυσι, η ΕΕ υπήρξε η μεγαλύτερη ενιαία αγορά για τις εξαγωγές προϊόντων των ΗΠΑ, μπροστά από τους γείτονες της Αμερικής, Καναδά και Μεξικό, με βάση στοιχεία από το Γραφείο Απογραφής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι σε αυτή την κλιμακούμενη εμπορική διαμάχη ΗΠΑ και ΕΕ διακυβεύουν πολλά. Το 2024, η Αμερική ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής ευρωπαϊκών προϊόντων, από φαρμακευτικά προϊόντα και αυτοκίνητα μέχρι αλκοολούχα ποτά και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΕ.

Η ΕΕ, εν τω μεταξύ, ήταν η μεγαλύτερη πηγή εισαγωγής αγαθών από την Αμερική πέρυσι, όπως έδειξαν τα στοιχεία των ΗΠΑ.

Ο Καναδάς και οι ασιατικές χώρες ετοιμάζονται για αντίποινα

Αλλά και ο Καναδάς, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ετοιμάζονται επίσης για αντίποινα κατά των επικείμενων δασμών του Τραμπ.

Οι τρεις ασιατικές χώρες σχεδιάζουν επίσης να ανακοινώσουν δασμούς ως αντίποινα σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV τη Δευτέρα. Συγκεκριμένα, διεξήγαγαν οικονομικές συνομιλίες την περασμένη Κυριακή για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, υποσχόμενες να ενισχύσουν το δίκαιο εμπόριο και τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ τους – λίγες μέρες πριν οι ΗΠΑ ανακοινώσουν τους σαρωτικούς δασμούς.

Επίσης, την περασμένη Παρασκευή ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είπε στον Τραμπ ότι το έθνος του θα ανταπαντήσει στις ΗΠΑ με δικούς του δασμούς, εάν ο Τραμπ εφαρμόσει αυτά που έχει υποσχεθεί. Ωστόσο, ο Κάρνεϊ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες – όπως το χρονοδιάγραμμα ή το εύρος των αντιποίνων.

