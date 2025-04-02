Εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας δοκίμασε χθες Τρίτη την έκπληξη της ζωής του: βρήκε νεογέννητο, ζωντανό, παρατημένο πλάι σε κάδο απορριμμάτων.

Η εικόνα του Σαμουέλ ντα Σίλβα ντος Σάντους, καθώς έχει στην αγκαλιά το εύθραυστο νεογέννητο, κοριτσάκι, με τα ποδαράκια να εξέχουν από ροζ κουβέρτα, με φόντο δρόμο γεμάτο σκουπίδια, στο βόρειο τμήμα της παραθαλάσσιας βραζιλιάνικης μεγαλούπολης, έκανε τον γύρο των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις — χαράς, αλλά και αγανάκτησης.

Trabajadores de recolección de basura en Brasil hallaron este martes a una bebé recién nacida en un basurero de la comunidad de Oro Prieto.#RinconInformativo #Brasil #basura #bebe pic.twitter.com/Ntb70pR149 — Rincón Informativo RD (@rinconinformatv) April 1, 2025

«Είναι πολύ συγκινητικό, διότι είναι αγωνίστρια, όχι; Ξαναγεννήθηκε», είπε ο εργαζόμενος αργότερα στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να είναι σε θέση να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Μαζί με συνάδελφό του, βρήκε το βρέφος μέσα σε κουτί παρατημένο πλάι σε κάδο. Αρχικά, πίστεψε πως ήταν πλαστική κούκλα.

Ήταν περασμένες δύο το πρωί κι η εντατική βάρδια τους πλησίαζε στο τέλος.

Στην αρχή, το νήπιο δεν αντιδρούσε. Όμως «όταν ο φίλος μου ο Σαμουέλ την πήρε στην αγκαλιά του, νομίζω ένιωσε πιο προστατευμένη, ζεστάθηκε λιγάκι», αφηγήθηκε ο Άντερσον Μέντζις Νούνιες, ο συνάδελφος. «Τότε άρχισε να ανοίγει τα μάτια», πρόσθεσε.

Ο κ. Σίλβα ντος Σάντους παρέδωσε το κοριτσάκι στις υπηρεσίες Υγείας του δήμου, που ανακοίνωσαν καθησυχαστικά νέα. Βρίσκεται σε «σταθερή» κατάσταση, διαβεβαίωσαν χθες.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για να αναγνωριστεί το παιδί και ποιος ή ποια το εγκατέλειψε εκεί, σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

«Γενικά, δουλεύουμε βιαστικά» στην αποκομιδή των απορριμμάτων, που μαζεύονται «με φτυάρι» και πετιούνται σε οχήματα. «Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα», σημείωσε ο κ. Σίλβα ντος Σάντους, πατέρας τριών παιδιών.

Το εύρημα θυμίζει παρόμοιο τραγικό συμβάν πριν από 18 χρόνια, όταν βρέθηκε το άψυχο κορμάκι μωρού στα σκουπίδια στην πόλη των 6,2 εκατομμυρίων κατοίκων.

«Θα κάνω αίτηση να την υιοθετήσω», τόνισε ο άνδρας, εμφανώς συγκινημένος. «Χρειάζεται κάποιον να της δώσει αγάπη, λίγη στοργή».

