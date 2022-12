Ο Ερντογάν «διάλεξε» αντίπαλο για τις εκλογές και τώρα καλείται να τρέξει μαραθώνιο Κόσμος 06:41, 16.12.2022 linkedin

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις θα είναι ένας δύσκολος μαραθώνιος η εκλογική μάχη του Ερντογάν με τον Ιμάμογλου- Αναλυτές δεν αποκλείουν ο Τούρκος πρόεδρος να επισπεύσει τις πολιτικές εξελίξεις προκειμένου να αιφνιδιάσει την αντιπολίτευση που φαίνεται να ξυπνάει