Βίντεο από τη στιγμή που πέφτει το θραύσμα του ιρανικού πυραύλου κοντά στο Τείχος της Ιερουσαλήμ δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η έκρηξη ήταν τρομερή, ενώ η σκόνη και υλικά εκτοξεύθηκαν σε πολύ μεγάλη ακτίνα.

Από την πτώση του θραύσματος στο σημείο προκλήθηκαν ζημιές σε απόσταση λίγων μέτρων από το Τείχος στην Παλιά Πόλη.

Δείτε το βίντεο συγκλονιστικό βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.