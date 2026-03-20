Της Λυγερής Γιαννουλάκη

Σαν σήμερα, τα ξημερώματα της Πέμπτης 20 Μαρτίου 2003 ξεκίνησε η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ. Ο στρατός των ΗΠΑ αποσύρθηκε από τη χώρα στο τέλος του 2011. Σήμερα, 23 χρόνια μετά, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται, θυμόμαστε τα γεγονότα μιας από τις πιο αιματηρές περιόδους στην Ιστορία του Ιράκ.

Σύμφωνα με την οργάνωση «Iraq Body Count», μέσα σε 8 χρόνια σκοτώθηκαν, περισσότεροι από 100.000 άμαχοι, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σχεδόν 4.500 νεκρούς Αμερικανούς.

Χρονολόγιο

2003: εισβολή των ΗΠΑ, πτώση Σαντάμ Χουσειν

20 Μαρτίου: Ξεκινά η εισβολή των ΗΠΑ και συμμάχων στο Ιράκ υπό τον Τζορτζ Μπους.

21 Μαρτίου – 6 Απριλίου: Μάχη της Μπάσρα. Βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη σημαντική λιμενική πόλη στον νότο.

3 - 9 Απριλίου: Κατάληψη αεροδρομίου της πρωτεύουσας και μάχη και πτώση της Βαγδάτης

Καλοκαίρι: Σύλληψη μελών και στελεχών της κυβέρνησης του Σαντάμ Χουσεΐν

22 Ιουλίου: Σκοτώνονται οι γιοι του Σαντάμ Χουσείν, Ούνται και Κουσάι.

Αύγουστος: Αποστολή 1.500 στρατιωτών από τον ΟΗΕ

13 Δεκεμβρίου: Σύλληψη Σαντάμ Χουσεΐν, ο οποίος κρυβόταν στο Τικρίτ

2004: Οι μάχες σε Φαλλούτζα και Νατζάφ

15 Ιανουαρίου: Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει αδύνατες τις εκλογές πριν από τον Ιούλιο

3 Φεβρουαρίου: Η CIA παραδέχεται ότι δεν υπήρχε «άμεση απειλή από όπλα μαζικής καταστροφής»

4 Απριλίου - 1 Μαΐου: Πρώτη μάχη της φαλούτζα

6 - 10 Απριλίου: Η πρώτη μάχη του Ραμάντι

26 Απριλίου: Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Ιράκ ανακοίνωσε νέα σημαία για το Ιράκ, ωστόσο εγκαταλείφθηκε λόγω των συναισθημάτων ότι μοιάζει πολύ με τη σημαία του Ισραήλ.

28 Μαΐου: Διορίζεται από τις ΗΠΑ πρωθυπουργός ο Ιγιάντ Αλάουι

1 Ιουλίου: Δικάζεται ο Σαντάμ Χουσεΐν για εγκλήματα πολέμου

5 - 27 Αυγούστου: Η μάχη της Νατζάφ

10 Νοεμβρίου: H Μάχη της Μοσούλης



Νοέμβριος - Δεκέμβριος: Διεξάγεται η δεύτερη μάχη της Φαλούτζα, με την κωδική ονομασία «Al-Fajr» για τους Ιρακινούς και «Phantom Fury» για του Αμερικανούς.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες και πιο σκληρές αστικές μάχες του πολέμου. Ξεκίνησε 7/11.

2005: Εκλογές

30 Ιανουαρίου: Πραγματοποιούνται οι πρώτες εκλογές μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν.

13 Φεβρουαρίου: Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών

2 Απριλίου: Η Μάχη του Αμπού Γκράιμπ

6 Απριλίου: Εκλογή Τζαλάλ Ταλαμπανί, ο πρώτος πρόεδρος που εκλέγεται βάσει του νέου Συντάγματος

Νοέμβριος: Ο Σαντάμ Χουσεΐν οδηγείται σε δίκη

15 Δεκεμβρίου: Διεξήχθησαν ξανά εκλογές μετά την έγκριση νέου Συντάγματος



2006: Το τέλος το Σαντάμ Χουσεΐν

Ο Σαντάμ Χουσεΐν κρίνεται «ένοχος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

22 Φεβρουαρίου: Έναρξη Εμφυλίου πολέμου μεταξύ σιιτών και σουνιτών

Μάρτιος - Νοέμβριος: Η δεύτερη μάχη του Ραμάντι

30 Δεκεμβρίου: Εκτελείται, στις 6 πμ, τοπική ώρα, από τις ΗΠΑ ο Σαντάμ Χουσειν.

2007: Η στρατηγική «Surge»

Ιανουάριος: «The New Way Forward», ο Μπους σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ανακοίνωσε την αποστολή περισσότερων από 20.000 στρατιωτών στο Ιρακ, η πλειοψηφία στη Βαγδάτη

6 - 24 Ιανουαρίου: H μάχη της οδού «Χάιφα» στη Βαγδάτη

28 -29 Ιανουαρίου: H Μάχη στη Ζάρκα, κοντά στη Νατζαφ

Φεβρουάριος - Μάρτιος: «Κοινή δημοσκόπηση κοινή δημοσκόπηση BBC/ABC News/USA Today/ARD», διεξήχθη σε όλο το Ιράκ έδειξε ότι το 51% του πληθυσμού θεωρούσε τις «επιθέσεις κατά των δυνάμεων του συνασπισμού» «αποδεκτές», σε σύγκριση με το 17% το 2004 και το 35% το 2006

30 Μαρτίου: Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε τον στόχο της απόσυρσης όλων των στρατιωτών από το Ιράκ ως τις 31 Μαρτίου 2008

8 Μαΐου: Για πρώτη φορά, περισσότεροι από τους μισούς βουλευτές του ιρακινού κοινοβουλίου απέρριψαν τη συνέχιση της κατοχήςτων ΗΠΑ.

3 Σεπτεμβρίου: Η βρετανική στρατιωτική φρουρά στη Βασόρα (Mπάσρα) ολοκλήρωσε τον προγραμματισμένο αποχώρησή της από την πόλη αφήνοντας τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας να αναλάβουν τον έλεγχο της πόλης.

2008: Λήξη εμφυλίου πολέμου

15 Ιανουαρίου: Επίσκεψη της Κοντολίζα Ράις στη Βαγδάτη - Συναντάται με τον Πρωθυπουργό Νούρι αλ-Μαλίκι και τον ΥΠΕΞ Χοσιάρ Ζεμπάρι



22 Ιανουαρίου: Το κοινοβούλιο εγκρίνει νέα σημαία για τη χώρα. Το νέο σχέδιο δεν περιλαμβάνει πλέον τα τρία πράσινα αστέρια της παλαιάς.

19 Μαρτίου: Σύμφωνα με δημοσκόπηση μόνο το 32% των Αμερικανών υποστηρίζει τη σύγκρουση, ενώ το 61% δήλωσε ότι επιθυμεί ο επόμενος πρόεδρος να αποσύρει το μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών στρατευμάτων

15 Μάιου: λήγει ο εμφύλιος πόλεμος.

Τον Δεκέμβριο αποσύρονται από το Ιράκ, Τσεχία, Νότια Κορέα, Ουκρανία, Μολδαβία, Βουλγαρία και Αλβανία



14 Δεκεμβρίου: Ο Τζορτζ Μπους υπέγραψε τη «συμφωνία ασφαλείας» με το Ιράκ

2009: Αποφασίζεται η αποχώρηση των ΗΠΑ

1 Ιανουαρίου: Οι ΗΠΑ ανοίγουν πρεσβεία στη Βαγδάτη



22 Ιανουαρίου: Aποχώρηση Εσθονάις και Ελ Σαλβαδόρ

10 Φεβρουαρίου: Ο Νικολάς Σαρκοζί έγινε ο πρώτος Γάλλος πρόεδρος που επισκέφθηκε το Ιράκ, κατά τη διάρκεια περιοδείας στον Περσικό Κόλπο

27 Φεβρουαρίου: Ο Μπάρακ Ομπάμα ανακοίνωσε την 31η Αυγούστου 2010 ως την προθεσμία για την αποχώρηση από το Ιράκ

4 Ιουνίου: H Ρουμανία αποσύρεται από το Ιράκ

30 Ιουνίου: Οι Αμερικανοί αποσύρονται από τις πόλεις και τα μεγάλα αστικά κέντρα και η ασφάλεια περνά αποκλειστικά στους Ιρακινούς.

28 Ιουλίου: Αποχώρηση Αυστραλάις από Ιράν. Παραμένουν μόνο οι ΗΠΑ

Δεκέμβριος: Ο νεοεκλεγείς Μπάρακ Ομπάμα ανακοινώνει την πλήρη αποχώρηση του αμερικάνικου στρατού μέχρι τέλος 2011



2010: «Το τέλος των επιχειρήσεων»

7 Μαρτίου: διεξήχθησαν εκλογές, με νικητή το Ιρακινό Εθνικό Κίνημα του πρώην πρωθυπουργού Ιγιάντ Αλάουι

Στις 31 Αυγούστου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ ομπάμα, ανακοινώνει το τέλος των μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

31Οκτωβρίου: Oι Islamic State of Iraq εισέβαλαν στον Καθεδρικό Ναό Sayidat al-Nejat, κράτησαν ομήρους. Οι δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν στον ναό, η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα 58 νεκρούς και περίπου 100 τραυματίες

1 Νοεμβρίου: Οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν στα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού Al-Baghdadia και συνέλαβαν ορισμένους υπαλλήλους του με κατηγορίες σχετικές με τρομοκρατία.

15 Δεκεμβρίου: Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υιοθετεί την Απόφαση 1957, άροντας όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράκ μετά από 19 χρόνια επιβολής τους.

2011: Αποχώρηση των ΗΠΑ

20 Ιανουαρίου: ουλάχιστον 56 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο αυτοκίνητα-βόμβες εξερράγησαν κοντά στην Καρμπάλα κατά τη διάρκεια της ιερής γιορτής του Arba'een (Αρμπαΐν).

Στη Μπακούμπα, άλλοι τρεις σκοτώθηκαν σε ξεχωριστή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας

24 Ιανουαρίου: Δύο εκρήξεις, στην Βαγδάτη με δύο νεκρούς και 8 τραυματίες

8 Απριλίου: «Η σφαγή του Camp Ashraf», 34 νεκροί και 318 τραυματίες

14 Νοεμβρίου: Ο 23χρονος David Emanuel Hickman, είναι ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης που σκοτώνεται στο Ιρακ

Στις 18 Δεκεμβρίου 2011 οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες αποχωρούν από τη χώρα.

Το 2021 οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν το τέλος της μάχημης παρουσίας στο Ιράκ, ενώ διατηρούσαν περίπου 2.500 στρατιώτες με «συμβουλευτικό» ρόλο. Οι τελευταίαοι αποχώρησαν πρόσφατα, τον Ιανουάριο του 2026.

