Ηχητικό ντοκουμέντο: Η στιγμή που θραύσμα ιρανικού πυραύλου πλήττει την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε και θραύσματα έπεσαν, προκαλώντας ζημιές σε ένα πάρκινγκ στην Εβραϊκή Συνοικία, περίπου 400 μέτρα από το Δυτικό Τείχος και το Τζαμί Αλ-Άκσα/Όρος του Ναού

Ιερουσαλήμ

Συναγερμός στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, έπειτα από αναφορές για πρόσκρουση βαλλιστικού πυραύλου κατά την τελευταία επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που θραύσμα ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου πέφτει στην περιοχή.


Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε και θραύσματα έπεσαν, προκαλώντας ζημιές σε ένα πάρκινγκ στην Εβραϊκή Συνοικία, περίπου 400 μέτρα από το Δυτικό Τείχος και το Τζαμί Αλ-Άκσα/Όρος του Ναού.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιερουσαλήμ πύραυλος Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
