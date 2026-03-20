Ηχητικό ντοκουμέντο: Η στιγμή που θραύσμα ιρανικού πυραύλου πλήττει την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

Συναγερμός στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, έπειτα από αναφορές για πρόσκρουση βαλλιστικού πυραύλου κατά την τελευταία επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν.
Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που θραύσμα ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου πέφτει στην περιοχή.
Footage shows the moment a fragment from an Iranian ballistic missile struck Jerusalem's Old City.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 20, 2026
According to the IDF, the missile was intercepted, and fragments fell down, causing damage at a parking lot in the Jewish Quarter, around 400 meters from the Western Wall and… pic.twitter.com/jBdygrBZTs
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε και θραύσματα έπεσαν, προκαλώντας ζημιές σε ένα πάρκινγκ στην Εβραϊκή Συνοικία, περίπου 400 μέτρα από το Δυτικό Τείχος και το Τζαμί Αλ-Άκσα/Όρος του Ναού.
Rescue forces are responding to reports of an impact in Jerusalem's Old City, following Iran's latest ballistic missile attack.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 20, 2026
Damage was caused, footage shows, but no injuries are reported, medics say. pic.twitter.com/yL7h05K044
Impact in Jerusalem following the latest Iranian missile attack. pic.twitter.com/veLMj81xXY— ILRedAlert (@ILRedAlert) March 20, 2026
