Θέμα χρόνου θα πρέπει να θεωρείται η ολοκληρωτική πτώση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ επελαύνει πλέον μέσα στην πόλη, καταλαμβανόντας και καταστρέφοντας από άκρη σε άκρη τις βάσεις και τις δομές της Χαμάς.

Λίγο πριν τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ότι «η Χαμάς έχασε τον έλεγχο στη Γάζα», ισραηλινοί στρατιώτες κατέλαβαν το λεγόμενο «κοινοβούλιο της Χαμάς» στην πόλη της Γάζας και ύψωσαν την ισραηλινή σημαία.

Γκάλαντ: Η Χαμάς έχασε τον έλεγχο στη Γάζα

Η Χαμάς «απώλεσε τον έλεγχο στη Γάζα» και οι μαχητές της «φεύγουν προς τα νότια» υποστήριξε απόψε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς ο πόλεμος με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα βρίσκεται στην πέμπτη εβδομάδα του.

Άμαχοι «λεηλατούν τις βάσεις της Χαμάς» και «δεν πιστεύουν πια την κυβέρνηση (σ.σ. της Χαμάς)» που ελέγχει τον παλαιστινιακό θύλακα ο οποίος σφυροκοπείται αδιάκοπα από το Ισραήλ, διαβεβαίωσε ο υπουργός σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από πολλά τηλεοπτικά κανάλια.

Η Χαμάς δίνει 70 ομήρους για 5θήμερη κατάπαυση πυρός

Η Χαμάς δήλωσε στην ομάδα των μεσολαβητών είναι έτοιμη να απελευθερώσει έως και 70 γυναίκες και παιδιά που κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, εφόσον κηρυχθεί πενθήμερη εκεχειρία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Η εκεχειρία θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάπαυση του πυρός και να επιτραπεί η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας παντού στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι μια Ισραηλινή στρατιωτίνα που ήταν μεταξύ των ομήρων σκοτώθηκε στις 9 Νοεμβρίου από ισραηλινό βομβαρδισμό.

