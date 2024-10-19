Στον «αέρα» η ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη; Κανάλι στο Telegram, που συνδέεται με το Ιράν, διέρρευσε έγγραφα των ΗΠΑ σχετικά με τις προετοιμασίες των ισραηλινών δυνάμεων για επίθεση, αποκαλύπτει το ενημερωτικό πόρταλ Axios.



Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν μεγάλη ανησυχία για τη διαρροή δύο εγγράφων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που αφορούσαν τις ισραηλινές προετοιμασίες για επίθεση στο Ιράν, τα οποία δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό Middle East Spectator στο Telegram.



Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τα έγγραφα που διέρρευσαν, αλλά δεν αρνήθηκαν την αυθεντικότητά τους.



Η χρονική στιγμή της διαρροής σημειώθηκε ενώ το Ισραήλ ολοκλήρωνε τις προετοιμασίες του για αντίποινα στο Ιράν, ως απάντηση στην πυραυλική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου, και θεωρήθηκε ως απόπειρα επηρεασμού ή διακοπής της.

U.S. officials are extremely concerned about a potentially major security breach after two alleged U.S. intelligence documents about Israel's preparations for an attack on Iran were published by a Telegram account affiliated with Iran. My story on @axioshttps://t.co/xljpBNcQxq October 19, 2024



Ένας Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος σχολίασε ότι το ισραηλινό σύστημα ασφαλείας γνωρίζει τη διαρροή και τη λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη.



Τα έγγραφα περιελάμβαναν μια έκθεση της Υπηρεσίας Οπτικών Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, η οποία διανεμήθηκε στην αμερικανική κοινότητα πληροφοριών πριν από τρεις ημέρες, και η οποία περιγράφει τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε πολλές βάσεις της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς προηγμένου οπλισμού που, σύμφωνα με την έκθεση, προοριζόταν για επίθεση στο Ιράν.



Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες που αποκτήθηκαν μέσω υποκλοπών, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε μια άσκηση αυτή την εβδομάδα στην οποία συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη και UAV ως πιθανή προετοιμασία για επίθεση στο Ιράν.



Η διαρροή σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν το Middle East Spectator ισχυρίστηκε ότι έλαβε έγγραφα από μια πηγή στην αμερικανική κοινότητα πληροφοριών σχετικά με τις ισραηλινές προετοιμασίες για επίθεση στο Ιράν.



Το εν λόγω κανάλι στο Telegram δημοσιεύει κυρίως περιεχόμενο φιλοϊρανικής προπαγάνδας, και στο προφίλ του λογαριασμού του στο X αναφέρεται ρητά ότι οι χειριστές του βρίσκονται στο Ιράν.

"Οι πράκτορες του Ιράν που προσπάθησαν να με δολοφονήσουν θα το πληρώσουν"

Πάντως, με νέο μήνυμά του αφότου ένα drone της Χεζμπολάχ στόχευσε το σπίτι του στην Καισάρεια, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι η επίθεση των IDF στο Ιράν είναι αναπόδραστη. Οι ζημιές στο σπίτι του Νετανιάχου είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού.

«Οι πράκτορες του Ιράν που προσπάθησαν να δολοφονήσουν εμένα και τη σύζυγό μου σήμερα έκαναν ένα πικρό λάθος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Σημειώνεται ότι ο κ. Νετανιάχου και η οικογένειά του βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ κατά την επίθεση.



Ξεκαθάρισε ότι η επίθεση δεν θα τον αποτρέψει από τη συνέχιση του πολέμου, και ότι όποιος βλάψει τους Ισραηλινούς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα».



«Θα συνεχίσουμε να εξοντώνουμε τους τρομοκράτες σας, θα φέρουμε πίσω τους ομήρους μας από τη Γάζα, θα φέρουμε πίσω τους κατοίκους μας στον βορρά», δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Το drone ήταν ιρανικής κατασκευής, ενορχηστρωτής ήταν το ίδιο το Ιράν», ανέφεραν νωρίτερα ισραηλινοί κύκλοι στον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ Σταύρο Ιωαννίδη, ωστόσο υπήρξε προβληματισμός που διαπεράστηκε η ισραηλινή αεράμυνα.

Οι ζημιές στο σπίτι του Νετανιάχου από το χτύπημα, που προκάλεσαν τα άμεσα αντίποινα του Ισραήλ στη Βηρυτό, είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού.



Ο κ. Νετανιάχου μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Μάικ Τζόνσον. Οι τρεις τους δήλωσαν συγκλονισμένοι για την απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού με UAV.

The Iranian proxies who attempted to assassinate Prime Minister Netanyahu and his family today have once again exposed Iran's true face and the evil axis it leads.



I fully support the Prime Minister's statement and emphasize: Israel will continue to strike terrorists and their… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 19, 2024

Η ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ Ισραήλ Κατς:



«Οι Ιρανοί πληρεξούσιοι που επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την οικογένειά του σήμερα, αποκάλυψαν για άλλη μια φορά το πραγματικό πρόσωπο του Ιράν και τον σατανικό άξονα του οποίου ηγείται.



Υποστηρίζω πλήρως τη δήλωση του Πρωθυπουργού και τονίζω: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπά τρομοκράτες και τους δωρητές τους με δύναμη και αποφασιστικότητα, όπου και όποτε χρειαστεί, μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους μας.



Οι εχθροί του Ισραήλ θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για κάθε προσπάθεια να βλάψουν τους πολίτες, τους στρατιώτες και τους ηγέτες μας. Δεσμευόμαστε να φέρουμε πίσω τους ομήρους, να φέρουμε πίσω τους κατοίκους του Βορρά στα σπίτια τους και να δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα ασφάλειας που θα εγγυάται την ύπαρξή μας για τις επόμενες γενιές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.