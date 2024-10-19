Ισραήλ: Η πρώτη φωτογραφία από το χτύπημα στην κατοικία του Νετανιάχου

Η πρώτη φωτογραφία από το πλήγμα κοντά στην κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια δόθηκε προ ολίγου στη δημοσιότητα. Οι ζημιές στο σπίτι του Νετανιάχου από το χτύπημα, που προκάλεσαν τα άμεσα αντίποινα του Ισραήλ στη Βηρυτό, είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και η οικογένειά του την ώρα της επίθεσης δεν βρίσκονταν στην Καισάρεια, αλλά στην Ιερουσαλήμ.



Αν και η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για αυτήν την επίθεση, θεωρείται ως ο πιο πιθανός ύποπτος από κοινού με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ειδικά, δεδομένου ότι στη δήλωσή της την περασμένη Πέμπτη, η λιβανική οργάνωση είχε ανακοινώσει ότι περνά σε «μια νέα και κλιμακούμενη φάση» στη σύγκρουσή της με το Ισραήλ, και ότι τις επόμενες ημέρες η απόφαση αυτή θα δείξει τα αποτελέσματά της.​​ ​ ​

Πηγές από το περιβάλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρος Ιωαννίδης, θεωρούν το Ιράν εξίσου υπεύθυνο με τη Χεζμπολάχ για τη σημερινή επίθεση με drone.

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε το πρωί νέα επίθεση με drones και ρουκέτες κατά του Ισραήλ, στοχεύοντας μάλιστα και το σπίτι του ισραηλινού πρωθυπουργού. Ένα από τα drone της Χεζμπολάχ διαπέρασε την ισραηλινή αεράμυνα και έπεσε σε «δομή» στην Καισάρεια, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι το drone έπεσε δίπλα στην κατοικία του Νετανιάχου και το Ισραήλ χαρακτήρισε την επίθεση ως απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού.

🚨 Breaking: Official Israeli 🇮🇱 sources confirm that the drone strike in Caesarea earlier today was an Iranian 🇮🇷 assassination attempt targeting Prime Minister @netanyahu.



Source: N12 News — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 19, 2024

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτοξεύθηκε σήμερα εναντίον της κατοικίας του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη βόρεια ισραηλινή πόλη της Καισάρειας», δήλωσε ο εκπρόσωπός του ισραηλινού πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του δε βρισκόταν στο σπίτι και ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα social media διεμήνυσε: «Τίποτα δε θα μας σταματήσει». Στο βίντεο, ο Νετανιάχου επιμένει ότι «τίποτα δεν θα τον αποτρέψει» και ότι το Ισραήλ «θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

נתניהו לאחר הניסיון לפגוע בביתו שבקיסריה: "שום דבר לא ירתיע אותנו"@DaphnaLiel pic.twitter.com/2r0W5o8XTv — החדשות - N12 (@N12News) October 19, 2024

Περπατώντας σε ένα ηλιόλουστο πάρκο, φορώντας γυαλιά ηλίου και ένα μαύρο μπλουζάκι πόλο, ο Νετανιάχου λέει στα εβραϊκά: «Ξέρετε, πριν από δύο ημέρες εξαλείψαμε τον ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ. Όπως είπα, βρισκόμαστε στο έναν υπαρξιακό πόλεμο και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος».

«Και θέλω να πω κάτι άλλο, είμαι περήφανος για τους στρατιώτες μας, είμαι περήφανος για τους διοικητές μας και είμαι περήφανος για εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ», προσθέτει.

Στην αγγλική εκδοχή, ο Νετανιάχου αποκαλεί τον Σινουάρ «τον εγκέφαλο της τρομοκρατίας του οποίου οι κακοποιοί αποκεφάλισαν τους άνδρες μας, βίασαν τις γυναίκες μας και έκαψαν ζωντανά μωρά».

«Τον εξολοθρεύσαμε», λέει ο ισραηλινός πρωθυπουργός, «και συνεχίζουμε τη μάχη μας με τους άλλους τρομοκράτες πληρεξούσιους του Ιράν».

Χεζμπολάχ: «Χτυπήσαμε στρατιωτική βάση»

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως στόχευσε την περιοχή της Χάιφας και μια στρατιωτική βάση σε κοντινή απόσταση, στο βόρειο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι από θραύσματα, σύμφωνα με το Magen David Adom, το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού.

Η λιβανική οργάνωση είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι εισήλθε σε μια «φάση κλιμάκωσης» με το Ισραήλ, με το οποίο βρίσκεται πλέον σε ανοικτό πόλεμο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το βόρειο τμήμα του Ισραήλ βρέθηκε στο στόχαστρο μιας ομοβροντίας περίπου 100 βλημάτων που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο σήμερα το πρωί.

Στο Κυριάτ Άτα, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από τη Χάιφα, η υπηρεσία Magen David Adom καταμέτρησε τρεις ανθρώπους «που τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα», άλλους δύο «που τραυματίστηκαν ελαφρά από το ωστικό κύμα των εκρήξεων», όπως και πέντε ανθρώπους «που έπαθαν κρίσεις άγχους».

Πηγή: skai.gr

