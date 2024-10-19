Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ισραέλ Κατς επέπληξε «τους συμμάχους του Ιράν που προσπάθησαν να δολοφονήσουν» τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου αφού ένα τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) έθεσε σήμερα στο στόχαστρο την ιδιωτική κατοικία του στην Καισάρεια (κεντρικό Ισραήλ), μια επίθεση που δείχνει με αυτό τον τρόπο "το πραγματικό πρόσωπο του Ιράν».

«Οι σύμμαχοι του Ιράν που προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και την οικογένειά του σήμερα έδειξαν γι΄άλλη μια φορά το πραγματικό πρόσωπο του Ιράν και τον άξονα του κακού που διευθύνει», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Κατς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

