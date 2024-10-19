Νέα επίθεση με drones εξαπέλυσε νωρίς το πρωί η Χεζμπολάχ στο Ισραήλ.

Οι σειρήνες ήχησαν σε Τελ Αβίβ και Χάιφα ενώ ένα drone διαπέρασε την ισραηλινή αεράμυνα και έπεσε σε «δομή» στην περιοχή Καισάρεια (Caesaria), μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Χάιφα.

Οπως αναφέρει το The Times of Israel, οι προειδοποιητικές σειρήνες δεν ενεργοποιήθηκαν στην Καισάρεια, όπου ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει σπίτι.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτοξεύθηκε σήμερα εναντίον της κατοικίας του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη βόρεια ισραηλινή πόλη της Καισάρειας», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν βρισκόταν στο σπίτι και ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Νωρίτερα, οι IDF είχαν ανακοινώσει ότι «ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε μια δομή στην περιφέρεια της Καισάρειας», χωρίς να κάνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

Δεν είναι σαφές αν η κατοικία είναι η «δομή» στην οποία είχαν αναφερθεί νωρίτερα οι ένοπλες δυνάμεις.

Multiple Ambulances in Caesaria (09h30) pic.twitter.com/9ziMP6tleF — MenchOsint (@MenchOsint) October 19, 2024

Στο βίντεο καταγράφεται η ώρα της επίθεσης έξω από την Χάιφα, ενώ ένα επιθετικό ελικόπτερο AH-64Ε Apache προσπαθεί να κυνηγήσει ένα drone.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Δύο άλλα drones αναχαιτίσθηκαν από την ισραηλινή αεράμυνα, πρόσθεσε ο στρατός.

Επίθεση της Χεζμπολάχ και με ρουκέτες

Σε παράλληλη επίθεση της Χεζπολάχ με ρουκέτες, βλήματα έπεσαν στο Κιριάτ Ατά, βόρεια της Χάιφα, με αποτέλεσμα υλικές ζημιές σε κτίριο και δύο τραυματίες.

תיעוד מקריית אתא: רכב עולה באש כתוצאה מהמטח האחרון, אדם נפצע קל



צילום: לפי סעיף 27א' pic.twitter.com/IUCACgEwNd — החדשות - N12 (@N12News) October 19, 2024

Λίγο αργότερα η «Ισλαμική Αντίσταση» ανακοίνωσε ότι: «Βομβαρδίσαμε τη στρατιωτική βάση "Nasher" ανατολικά της Χάιφα, με ομοβροντία πυρών».

Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα βόρεια της Βηρυτού

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα εναντίον αυτοκινήτου στην Τζουνιέχ, βόρεια της Βηρυτού, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση από ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή αυτή.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, «τρεις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν με στόχο ένα όχημα (...) μέσα στο οποίο βρίσκονταν ένας άνδρας και η σύζυγός του στον αυτοκινητόδρομο».

Το πλήγμα σημειώθηκε στον τομέα της Τζουνιέχ, μια χριστιανική ζώνη στην οποία δεν είχαν συμβεί μέχρι τώρα βιαιότητες.

Το ANI διευκρίνισε πως τα δύο πρόσωπα που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο διέφυγαν και κατέφυγαν σε ζώνη με δένδρα κατά μήκος του δρόμου, πριν στοχοθετηθούν και πάλι και σκοτωθούν.

Χαμενεΐ: Η Χαμάς «είναι και θα παραμείνει ζωντανή»

Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ διεμήνυσε ότι «ο θάνατος του Γιαχία Σινουάρ δε θα σταματήσει τον "Άξονα της Αντίστασης"» και ότι «η Χαμάς θα συνεχίσει να υπάρχει».

Χθες η Χεζμπολάχ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην παλαιστινιακή Χαμάς για τον θάνατο του ηγέτη της, του Γιαχία Σινουάρ, τονίζοντας ότι «βρίσκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού».

«Η απώλειά του είναι σίγουρα οδυνηρή για το μέτωπο της αντίστασης» στο Ισραήλ, «όμως (το μέτωπο της αντίστασης) δεν πρόκειται να σταματήσει με το μαρτύριο του Σινουάρ», διαβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του ο αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Ο Γιαχία Σινουάρ «ήταν μια λαμπρή φυσιογνωμία της αντίστασης και του αγώνα» εναντίον του Ισραήλ, τόνισε ο Χαμενεΐ.

«Στάθηκε με ακλόνητη αποφασιστικότητα εναντίον του απάνθρωπου και επιθετικού εχθρού και τον χαστούκισε με θάρρος», πρόσθεσε.

Ο Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος βρισκόταν για καιρό στη σκιά πριν τεθεί το καλοκαίρι επικεφαλής της Χαμάς, θεωρείται ο αρχιτέκτονας της χωρίς προηγούμενο επίθεσης του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία έχει βυθίσει έκτοτε την περιοχή σε μια αιματηρή σύγκρουση.

Την παραμονή του διορισμού του Σινουάρ επικεφαλής της Χαμάς τον Αύγουστο, ο ανώτατος ιρανός ηγέτης είχε δημοσιοποιήσει μέσω του ιστοτόπου του ένα βίντεο μιας σπάνιας συνάντησής του μαζί του το 2011.

Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν τότε μέλος της αντιπροσωπείας του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος, επικεφαλής του οποίου ήταν ο Ισμαήλ Χανίγια, ο πρώην αρχηγός του σχηματισμού ο οποίος σκοτώθηκε στα τέλη Ιουλίου στην Τεχεράνη από πλήγμα που αποδίδεται στο Ισράηλ. Ο Σινουάρ διαδέχθηκε στη συνέχεια τον Χανίγια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.