Ένας ανώτερος Ρώσος στρατηγός φέρεται να σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου (το βίντεο αριστερά μέσα στο κείμενο) κοντά στη Μόσχα, περιστατικό που ρωσικά μέσα της αντιπολίτευσης και κανάλια στο Telegram χαρακτηρίζουν ως την τελευταία ύποπτη δολοφονία στρατιωτικού που συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η εφημερίδα Guardian ανέφερε ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός σκότωσε τον Νταμίρ Νταβίντοφ, ο οποίος φέρεται να επέβλεπε τις προμήθειες βαρέων πυρομαχικών για τον ρωσικό στρατό.

Συγκεκριμένα, ο Νταβίντοφ, 57 ετών, ήταν επικεφαλής του τμήματος πυραύλων και πυροβολικού στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Λέγεται ότι σκοτώθηκε την Τρίτη στην πόλη Μπαλασίχα, ανατολικά της Μόσχας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μια BMW εξερράγη σε κατοικημένη περιοχή περίπου στις 5:30 π.μ. τοπική ώρα, ενώ ο οδηγός άρχισε να βγαίνει από μια θέση στάθμευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα που βρίσκονταν στο σημείο έβγαλαν τον Νταβίντοφ από το όχημα και προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, αλλά κατέληξε πριν φτάσουν οι ιατρικές ομάδες.

Οι περιφερειακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε στην έκρηξη, αλλά δεν ταυτοποίησαν το θύμα. Η ρωσική εφημερίδα Kommersant ανέφερε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κοντά στους τροχούς του οχήματος.

Ουκρανικοί ιστότοποι ανέφεραν ότι ο Νταβίντοφ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την οργάνωση της υλικοτεχνικής υποστήριξης για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, οι αρμοδιότητές του περιελάμβαναν τη διασφάλιση της σταθερής προμήθειας πυρομαχικών και πυραύλων στο μέτωπο. Ουκρανικά δημοσιεύματα ισχυρίστηκαν επίσης ότι από την έναρξη του πολέμου, ο Νταβίντοφ επισκεπτόταν συχνά την περιοχή του Λουχάνσκ, την οποία έχει κατέχει η Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

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