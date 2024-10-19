Λίβανος: 4 νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα στο ανατολικό τμήμα

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Σάββατο σε ένα ισραηλινό πλήγμα εναντίον μίας κοινότητας στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, μεταξύ αυτών ο δήμαρχος ενός γειτονικού χωριού, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ΑΝΙ. Ο δήμαρχος του χωριού Σοχμόρ, στο δυτικό τμήμα της κοιλάδας Μπεκάα, είναι ο δεύτερος επικεφαλής δημοτικής αρχής που σκοτώθηκε από τότε που το Ισραήλ και η λιβανική Χεζμπολάχ εισήλθαν σε ανοικτό πόλεμο την 23η Σεπτεμβρίου.

Την Τετάρτη, μια σειρά ισραηλινών βομβαρδισμών στοίχισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους στη Ναμπατίγια, μια μεγάλη πόλη στο νότιο τμήμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας δήμαρχος και μέλη του συμβουλίου του κρίσης.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διεξήγαγε σήμερα και δύο βομβαρδισμούς εναντίον των νότιων προαστίων της Βηρυτού, 45 λεπτά αφότου εξέδωσε μια εντολή εκκένωσης στους κατοίκους αυτού του προπυργίου της Χεζμπολάχ, έγινε γνωστό από μια πηγή ασφαλείας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πλάνα που μετέδωσε το AFPTV δείχνουν στήλες μαύρου και γκρι καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή που επλήγη, η οποία βρίσκεται, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ, στη συνοικία Χαρέτ Χρεΐ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

