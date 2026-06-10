Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την οργάνωση βίαιων διαδηλώσεων μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ προκάλεσε καταδίκες, με το βρετανικό κυβερνών Εργατικό Κόμμα να κατηγορεί τον Ίλον Μασκ για υποκίνηση διαιρέσεων.

Ο Ίλον Μασκ προώθησε προτροπές για διαδηλώσεις ως απάντηση στην επίθεση που άφησε έναν άνδρα σε σοβαρή κατάσταση.

Ένας 30χρονος Σουδανός, με άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2028, κατηγορείται για απόπειρα φόνου και θα εμφανιστεί σε δικαστήριο.

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να οργανωθούν βίαιες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι που έγινε στο Μπέλφαστ προκάλεσε καταδίκες, με το βρετανικό κυβερνών Εργατικό Κόμμα να κατηγορεί τον Ίλον Μασκ ότι υποθάλπει διαιρέσεις.

Ο δισεκατομμυριούχος του τομέα της τεχνολογίας συνέχισε στη διάρκεια της νύκτας να προωθεί προτροπές για να βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους ως απάντηση στην επίθεση, εξαιτίας της οποίας ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ένας 30χρονος Σουδανός, στον οποίο είχε χορηγηθεί άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το 2028, κατηγορείται για απόπειρα φόνου και θα εμφανισθεί αργότερα σήμερα σε δικαστήριο.

Ταραχές ξέσπασαν χθες, Τρίτη, στην πόλη με διαδηλωτές εναντίον των μεταναστών να πυρπολούν οχήματα και ιδιοκτησίες, αναγκάζοντας μερικούς κατοίκους να διαφύγουν από τα σπίτια τους.

Η πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος Άνα Τάρλεϊ δήλωσε ότι πλατφόρμες στο Ίντερνετ «διαδραματίζουν ρόλο καθοδηγώντας» τις ταραχές και υπέδειξε τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X Ίλον Μασκ ως έναν από τους «κακής πίστης παράγοντες» που παροξύνουν τις εντάσεις.

Ο Μασκ ανέβασε στο X καταλόγους με τοποθεσίες στις οποίες θα μπορούσαν να γίνουν διαδηλώσεις -τους οποίους αναπαρήγαγε επίσης ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον- ενώ αναπαρήγαγε ανάρτηση του ηγέτη του σχηματισμού Restore Britain Ρούπερτ Λόου που έλεγε πως «Πρέπει να φύγουν εκατομμύρια» και συνοδευόταν από φωτογραφία του περιστατικού της επίθεσης με μαχαίρι.

Η Τάρλεϊ δήλωσε στο ραδιόφωνο των Times: «Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να δούμε ότι μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν ένα ρόλο καθοδήγησης αυτού του πράγματος. Και πιστεύω ότι υπάρχουν παράγοντες με κακή πίστη που συχνά βρίσκονται πολλά, πολλά μίλια μακριά. Και είναι εύκολο γι' αυτούς να υποκινήσουν αυτά τα πράγματα».

Ερωτηθείσα αν ο μεγιστάνας της τεχνολογίας είναι ένας απ' αυτούς τους παράγοντες κακής πίστης, δήλωσε: «Δεν ζει στο είδος των κοινοτήτων στις οποίες βλέπουμε αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Δεν κινδυνεύει. Αυτοί που κινδυνεύουν είναι οι μαμάδες και οι οικογένειες και οι άνθρωποι που ζουν σ' αυτά τα σπίτια στο Μπέλφαστ και στους δρόμους της Βρετανίας».

«Έχει ευθύνη, όλοι στη δημόσια ζωή έχουν ευθύνη να απευθύνουν έκκληση για ηρεμία και να μην τροφοδοτούν παράπονα ή μίσος ή διχασμό ή ένταση που θέτουν σε κίνδυνο ευάλωτους ανθρώπους και τις κοινότητές μας», τόνισε.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας Ναόμι Λονγκ δήλωσε ότι ταραχοποιοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει «να απομακρυνθούν από τα πληκτρολόγιά τους» μετά τη νύκτα βίας στο Μπέλφαστ.

Μιλώντας στην εκπομπή Today του Radio 4 του BBC, η Λονγκ δήλωσε πως αυτοί που «χθες θα έπρεπε να προσπαθήσουν πολύ για να βρουν το Μπέλφαστ στον χάρτη» τώρα «εργαλειοποιούν το φόβο που αισθάνονται πραγματικά οι άνθρωποι γι' αυτό που συνέβη».

«Επειδή, σε τελική ανάλυση, αν διώχνεις ανθρώπους από τα σπίτια τους με βάση τίποτε άλλο παρά το χρώμα του δέρματός τους, δεν μπορείς να το εμφανίσεις αυτό με άλλον τρόπο, είναι ρατσισμός, και αυτοί οι παράγοντες κακής πίστης πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω», δήλωσε η Λονγκ.

Ο Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, έκανε επανειλημμένα αναρτήσεις στο X για τις ταραχές που βρίσκονταν σε εξέλιξη λέγοντας ότι «ξένες επιχειρήσεις καταστρέφονται στο Μπέλφαστ» και ότι σπίτια που είναι ύποπτα ότι στεγάζουν αιτούντες άσυλο «συντρίβονται από θυμωμένους ντόπιους».

Ανησυχίες εκφράσθηκαν επίσης για μηνύματα που ενθάρρυναν την αναταραχή και προωθήθηκαν επανειλημμένα στο WhatsApp.

Σ' ένα μήνυμα, που λέγεται ότι κυκλοφόρησε στη διάρκεια της νύκτας, καλούνταν άνδρες ηλικίας 18 ετών και άνω «να φορέσουν σκούρα ρούχα και να είναι έτοιμοι να δώσουν μάχη ή να συλληφθούν».

Η Τάρλεϊ δήλωσε στο Times Radio: «Καταδικάζω απολύτως αυτού του είδους τα μηνύματα. Αυτό δεν λύνει τίποτα. Αυτού του είδους τα μηνύματα είναι κάτι περισσότερο από ανεύθυνα, είναι επικίνδυνα και δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Και καλώ όλους να παραμείνουν ήρεμοι».

Ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών σερ Εντ Ντέιβι δήλωσε πως οι αλγόριθμοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν τα εξτρεμιστικά περιεχόμενα.

Ο Ντέιβι δήλωσε μέσω του X: «Έχω τρομάξει από την αναταραχή και τη ρατσιστική βία την περασμένη νύκτα στο Μπέλφαστ. Υπερβολικά συχνά πλέον βλέπουμε εξτρεμιστές να εκμεταλλεύονται το θυμό και τη θλίψη των ανθρώπων για να διαδώσουν μίσος και βία - με τη βοήθεια διχαστικών αλγορίθμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

«Αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.