Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας υπερψήφισε τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2026 ανοίγοντας τον δρόμο για αμυντικές δαπάνες σε ύψος ρεκόρ.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίσθηκε από 242 βουλευτές (η απαιτούμενη πλειοψηφία ήταν 226). Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός προβλέπει επιπλέον δαπάνες ύψους 1,56 τρισ. χρίβνια (34,5 δισ. δολαρίων) για την άμυνα και την ασφάλεια.

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών έγινε δυνατή μετά την αποδέσμευση του δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηριζόμενου από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, ύψους 90 δισ. ευρώ.

Το δάνειο θα ενισχύσει τα δημόσια οικονομικά της Ουκρανίας, καθώς 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να εκταμιευθούν αυτόν τον μήνα. Ωστόσο, το Κίεβο εξαρτάται από τη διεθνή βοήθεια για την κάλυψη των δημοσιονομικών του αναγκών και για τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της ρωσικής επίθεσης.

Οι συνολικές αμυντικές δαπάνες της Ουκρανίας θα αυξηθούν στα 4,37 τρισ. χρίβνια (97,2 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2026, δραστική αύξηση από τα προβλεφθέντα 64 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αμυντικές δαπάνες το 2025 ανήλθαν σε 61,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.