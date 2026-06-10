Αύξηση 2,1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο του 2026

Αύξηση 2,1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Απρίλιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών κινήθηκε ανοδικά κατά 1%.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 2,1% τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, έναντι μείωσης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
Από την αύξηση:
- Κατά 9,8% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Κατά 1% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.
- Κατά 0,1% του δείκτη παροχής νερού.
Από τη μείωση:
- Κατά 2,8% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.
Σε μέσα επίπεδα το α' τετράμηνο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Απριλίου 2025.
Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 3,5% τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026.
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