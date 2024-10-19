Το Ιράν δήλωσε σήμερα πως το κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που υποστηρίζεται οικονομικά και στρατιωτικά από την Τεχεράνη, βρίσκεται πίσω από την επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που έθεσε στο στόχαστρο στο Ισραήλ την ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Καισάρεια.

«Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε από τη λιβανική Χεζμπολάχ», ανέφερε σε μια σύντομη ανακοίνωση η ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.