Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε σήμερα πως δύο ασθενείς πέθαναν έπειτα από ισραηλινό πλήγμα σε ένα νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, με τον στρατό να λέει ότι δεν αποτέλεσε «εσκεμμένα στόχο πυρών».

«Τα ισραηλινά άρματα μάχης περικύκλωσαν πλήρως το νοσοκομείο, έκοψαν την ηλεκτροδότηση και άνοιξαν πυρ με οβίδες με στόχο τον δεύτερο και τον τρίτο όροφο», δήλωσε ο διευθυντής του ινδονησιακού νοσοκομείου στην Μπέιτ Λάχια Μαρουάν Σουλτάν.

«Αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το ιατρικό προσωπικό και τους ασθενείς», υπογράμμισε.

These are the latest scenes of ethnic cleansing outside of the Indonesian hospital in northern Gaza. Men, boys and elderly are forced to march with their hands up and IDs out. Will they be forced south, taken to Israel’s torture/rape dungeons or executed? pic.twitter.com/fCEccIpqge — Dan Cohen (@dancohen3000) October 19, 2024

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς ανέφερε πως δύο ασθενείς πέθαναν «λόγω της πολιορκίας του νοσοκομείου, της διακοπής της ηλεκτροδότησης και της έλλειψης ιατρικού υλικού». Δεν διευκρίνισε από τι υπέφεραν οι ασθενείς που απεβίωσαν ή την ακριβή αιτία θανάτου τους.

Το υπουργείο είχε αναφέρει προηγουμένως πως τα πλήγματα είχαν στόχο τους επάνω ορόφους του νοσοκομείου και πως «περισσότεροι από 40 ασθενείς» τραυματίστηκαν, καθώς και ιατρικό προσωπικό.

Ο στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το AFP, ανέφερε σε ανακοίνωση πως επιχειρούσε «κοντά στο ινδονησιακό νοσοκομείο».

«Τα στρατεύματα που επιχειρούσαν στη ζώνη έχουν εκπαιδευθεί σε επιχειρησιακές δραστηριότητες και έχουν ενημερωθεί για τη σημασία περιορισμού των ζημιών σε πολιτικές και ιατρικές υποδομές», πρόσθεσε.

Ο στρατός «υπογραμμίζει πως το νοσοκομείο εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς διατάραξη και στην πλήρη δυναμικότητά του», λέγοντας ότι δεν αποτέλεσε «εσκεμμένα στόχο πυρών».

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε στις 6 Οκτωβρίου νέα επίθεση εναντίον της πόλης Τζαμπάλια, η οποία βρίσκεται δίπλα στο ινδονησιακό νοσοκομείο, αναφέροντας πως στοχοθετεί μαχητές της Χαμάς που ανασυντάσσονται.

Κατηγορεί τους μαχητές ότι «επιχειρούν συστηματικά αναμιγνυόμενοι με τον άμαχο πληθυσμό».

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας είχε ανακοινώσει στη διάρκεια της περασμένης νύκτας το θάνατο 33 ανθρώπων από ισραηλινό πλήγμα στον καταυλισμό προσφύγων της Τζαμπάλια.

Η ζώνη αυτή όπου μαίνονται οι εχθροπραξίες και σημειώνονται νέοι βομβαρδισμοί ήταν ήδη δύο φορές το θέατρο μαχών από τις πιο σφοδρές αφότου ξέσπασε ο πόλεμος μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

