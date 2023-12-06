Οι ηγέτες της G7 ζητούν περισσότερες ανθρωπιστικές παύσεις στο Μεσανατολικό

Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7) ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη κάλεσαν σήμερα να υπάρξουν περισσότερες ανθρωπιστικές παύσεις στις μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.

"Χρειάζεται πιο επείγουσα δράση για να αντιμετωπιστεί η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες αμάχων. Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε περαιτέρω ανθρωπιστικές παύσεις ώστε να καταστεί αυτό δυνατό", δήλωσαν οι ηγέτες της G7 σε κοινή δήλωση μετά την ψηφιακή τους σύνοδο κορυφής.

Οι ηγέτες κάλεσαν επίσης το Ιράν να απόσχει από την παροχή υποστήριξης στη Χαμάς καθώς και στους μαχητές της Χεζμπολάχ και στους αντάρτες Χούθι στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.