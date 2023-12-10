Σφοδρές μάχες στο νότιο τμήμα της Γάζας - Φόβοι για τους αμάχους

Ο ισραηλινός στρατός και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα της Χαμάς διεξάγουν σήμερα σφοδρές μάχες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι καταβάλλουν απέλπιδες προσπάθειες για να προφυλαχθούν από τα πυρά.

Νωρίς σήμερα το πρωί, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε «πολύ σφοδρές αεροπορικές επιδρομές» κοντά στη Χαν Γιουνίς και στην οδό ανάμεσα σ' αυτή την πόλη και τη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, ανακοίνωσε η διοίκηση της Χαμάς. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε τα πλήγματα στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Μερικές ώρες αργότερα, πηγή προσκείμενη στους στρατιωτικούς κλάδους της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τα δύο κινήματα εμπλέκονται σε «βίαιες συγκρούσεις» γύρω από τη Χαν Γιουνίς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «εντατικοποίησε» τις επιχειρήσεις του σ' αυτούς τους τομείς του νότου της Λωρίδας της Γάζας. «Οφείλουμε να εντείνουμε την πίεση», τόνισε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού Χέρζι Χαλεβί, κάνοντας λόγο για αυξανόμενο αριθμό νεκρών μεταξύ των μαχητών της Χαμάς.

Στην αρχή της χερσαίας επίθεσής του, ο ισραηλινός στρατός είχε ζητήσει από τον πληθυσμό στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να καταφύγει στο νότο.

Όμως με την εντατικοποίηση των μαχών στο νότο και έπειτα από το αμερικανικό βέτο στην απόφαση του ΟΗΕ που προτείνει κατάπαυση του πυρός, οι φόβοι αυξάνονται για τον άμαχο πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας και ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της.

«Ποινή θανάτου»

Μεγάλο μέρος του 1,9 εκατομμυρίου κατοίκων της Γάζας που διέφυγαν από τις μάχες και τις βόμβες βρίσκονται στριμωγμένοι στη Ράφα, η οποία έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο προσφυγικό καταυλισμό.

Οι ασθένειες διαδίδονται εξαιτίας του υπερπληθυσμού και των κακών υγειονομικών συνθηκών στα καταφύγια της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNWRA) στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά έχουν εκτοπισθεί δια της βίας και ωθούνται όλο και περισσότερο προς νότο, μέσα σε μικροσκοπικές ζώνες όπου επικρατεί συνωστισμός, χωρίς νερό, χωρίς τροφή και χωρίς προστασία», δήλωσε η διευθύντρια της UNICEF για τη Μέση Ανατολή Αντέλ Χοντρ.

«Οι περιορισμοί στη διοχέτευση ζωτικής σημασίας βοήθειας μέσα στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια επιπλέον θανατική ποινή για τα παιδιά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ο απολογισμός των θυμάτων ξεπερνά τους 17.700 νεκρούς σ' αυτή τη στενή λωρίδα γης, οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά, από την αρχή της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα που έχει στόχο να «εξαλείψει» αυτό το κίνημα που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αυτή την επιχείρηση μετά την πρωτοφανή επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου από κομάντος της Χαμάς, οι οποίοι διείσδυσαν από τη Γάζα στο ισραηλινό έδαφος, και στη διάρκειά της σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι, οι περισσότεροι άμαχοι. Οι μαχητές της Χαμάς συνέλαβαν επίσης ομήρους και οδήγησαν στη Γάζα γύρω στους 240 ανθρώπους, 137 από τους οποίους εξακολουθούν να κρατούνται εκεί.

«Θα χορέψουμε και πάλι»

Στα τέλη Νοεμβρίου, 105 όμηροι, μεταξύ των οποίων 80 Ισραηλινοί, απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για επταήμερη εκεχειρία, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων που κρατούνταν στο Ισραήλ.

Χθες, Σάββατο, το βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Τελ-Αβίβ για να καλέσουν την κυβέρνηση να διαπραγματευθεί για την απελευθέρωση και άλλων ομήρων, για τους οποίους αγωνιούν οι οικογένειές τους.

«Προτιμώ να δω τα παιδιά μου να απελευθερώνονται με διαπραγματεύσεις και όχι με στρατιωτικές ενέργειες, επειδή φοβάμαι μήπως σκοτωθούν από το στρατό», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γέσι Γεχούντ, πατέρας της Αρμπέλ και του Ντόλεφ.

Η Μία Σεμ, μια Ισραηλινή που είχε απαχθεί στη διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ Nova και στη συνέχεια απελευθερώθηκε στο πλαίσιο της εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου, ανήρτησε στο Instagram μια φωτογραφία της στην οποία δείχνει ένα νέο τατουάζ στο μπράτσο: «We will dance again 71023» («Θα χορέψουμε και πάλι, 7 Οκτωβρίου 2023»).

Στα αραβικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναπαράγεται συνεχώς βίντεο στο οποίο εικονίζεται ένας ισραηλινός στρατιώτης να σπάει αντικείμενα σε ένα μικρό κατάστημα της Γάζας. Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε «ανάρμοστη» αυτή τη συμπεριφορά, για την οποία διεξάγεται έρευνα.

«Ο θάνατος μας ακολουθεί»

Έπειτα από λίγο περισσότερο από δύο μήνες πολέμου, ολόκληρες συνοικίες της Γάζας έχουν μετατραπεί σε ερείπια και πάνω από τις μισές κατοικίες έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο αλ-Σίφα, που είναι εκτός λειτουργίας αφού εκκενώθηκε πριν από μια δεκαπενταριά ημέρες από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Εκτοπισμένοι έχουν εγκαταστήσει εκατοντάδες αυτοσχέδιες σκηνές, φτιαγμένες από ύφασμα καλυμμένο με πλαστικό ή νάϊλον, μέσα στους κήπους ή τις εσωτερικές αυλές.

«Καταφύγαμε στο νοσοκομεία αλ-Σίφα. (...) Δεν ξέρουμε αν θα κάνουν και πάλι έφοδο στο νοσοκομείο. Δεν έχει σημασία πού πηγαίνουμε, ο θάνατος μας ακολουθεί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουχέιλ Αμπου Ντάλφα, 56 ετών, το σπίτι του οποίου επλήγη από οβίδα και ο 20χρονος γιος του τραυματίσθηκε.

Η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε «επειγόντως», χωρίς να την περάσει από το Κογκρέσο, την πώληση στο Ισραήλ σχεδόν 14.000 οβίδων των 120 χιλιοστών που εξοπλίζουν τα άρματα μάχης Merkava που χρησιμοποιούνται στην επίθεση εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

