Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως ο «διάλογος εις βάθος» είναι ο τρόπος να μειωθούν οι αυξανόμενες εντάσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση, περιλαμβανομένης της πυρηνικής σφαίρας, όμως «η συλλογική Δύση» αρνείται να δεσμευθεί παρά τους πιθανούς κινδύνους.

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει οδηγήσει στο πιο επικίνδυνο σημείο τις σχέσεις Ανατολής-Δύσης μετά την κρίση των πυραύλων της Κούβας (1962) και το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε χθες, Τρίτη, πως οι δυνάμεις του ξεκίνησαν το πρώτο στάδιο των γυμνασίων που υπέγραψε ο Πούτιν σε μια προσομοίωση προετοιμασίας για την εκτόξευση τακτικών πυρηνικών όπλων.

Αναλυτές για τα πυρηνικά λένε πως τα γυμνάσια της Ρωσίας, που είναι η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο, σχεδιάστηκαν ως προειδοποιητικό σήμα από τον Πούτιν ώστε να αποτρέψει τη Δύση από το να προχωρήσει πιο βαθιά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Δυτικές χώρες έχουν δώσει όπλα και πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών στο Κίεβο αλλά δεν έχουν στείλει στρατεύματα.

Απαντώντας σήμερα σε ερώτηση για τον κίνδυνο πυρηνικής σύγκρουσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως η κλιμάκωση των εντάσεων στην Ευρώπη και οι ενεργές συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές της Γης υπονομεύουν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα.

«Η περαιτέρω κλιμάκωση αυτών των εντάσεων είναι δυνητικά επικίνδυνη, περιλαμβανομένης της πυρηνικής σφαίρας», είπε ο Πεσκόφ σε συνέντευξη Τύπου.

«Η κατάσταση απαιτεί διάλογο εις βάθος προκειμένου να χρησιμοποιηθούν πολιτικές και διπλωματικές μέθοδοι για την αναζήτηση τρόπων εξόδου από αυτήν την τεταμένη κατάσταση. Όμως ο εις βάθος διάλογος μεταξύ των κύριων παικτών απορρίπτεται από τις χώρες της λεγόμενης συλλογικής Δύσης», είπε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ακόμη πως η Ρωσία θα εξετάσει την κατάσχεση εσόδων από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως παραβίαση όλων των κανόνων του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.

Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν επίσημα ένα σχέδιο για τη χρησιμοποίηση των έκτακτων κερδών από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην ΕΕ για την άμυνα της Ουκρανίας, ανέφερε αυτήν την εβδομάδα η βελγική κυβέρνηση.

Η Ομάδα των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7) δέσμευσε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 300 δισ. δολαρίων λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η ΕΕ περιμένει πως τα περιουσιακά στοιχεία θα αποφέρουν περίπου 15-20 δισ. ευρώ σε κέρδη μέχρι το 2027.

«Μπορούμε να δούμε πως είναι προσεκτικοί, καταλαβαίνουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο τέτοιων αποφάσεων και τις ενδεχόμενες συνέπειες για τους ίδιους που είναι αναπόφευκτες. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν πάει στη δεύτερη επιλογή (έναντι της κατάσχεσης όλων των περιουσιακών στοιχείων)», είπε ο Πεσκόφ στη συνέντευξη Τύπου.

«Όμως ακόμη και η μικρότερη επιλογή είναι για μας τίποτε λιγότερο από σφετερισμός».

Ο Πεσκόφ είπε πως η Μόσχα εξακολουθεί να εργάζεται για την απάντησή της σε μια τέτοια κίνηση και θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε επίσης πως οι ενέργειες της Ρωσίας στο διάστημα συνάδουν με το διεθνές δίκαιο μετά τις δηλώσεις της Ουάσινγκτον σύμφωνα με τις οποίες η Μόσχα έχει εκτοξεύσει ένα όπλο σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε επίσης πως η Ρωσία έχει προτείνει κατ΄επανάληψη απαγόρευση όλων των όπλων στο διάστημα και πως η Ουάσινγκτον έχει απορρίψει τις εισηγήσεις της για το θέμα.

Από την πλευρά του ο ανώτατος διπλωμάτης για τους εξοπλισμούς της Ρωσίας απέρριψε ως fake news τον ισχυρισμό της Ουάσινγκτον ότι η Ρωσία εκτόξευσε ένα όπλο σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη που μπορεί να επιθεωρεί και να επιτίθεται σε άλλους δορυφόρους.

Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει κατηγορηματικά ισχυρισμούς αξιωματούχων των ΗΠΑ ότι η Μόσχα αναπτύσσει πυρηνικό όπλο κατά δορυφόρων με βάση το διάστημα.

Η Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ αναφέρθηκε χθες, Τρίτη, στην εκτόξευση νωρίτερα αυτόν τον μήνα ενός πυραύλου Soyuz από το ρωσικό σημείο εκτόξευσης Πλεσέτσκ, λέγοντας πως είναι πιθανόν να περιελάμβανε "ένα αντιδιαστημικό όπλο πιθανότητα ικανό να επιτίθεται σε άλλους δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως η εκτόξευση της 17ης Μαΐου αφορούσε ένα διαστημικό σκάφος αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον σκοπό του.

«Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ψευδείς ειδήσεις από την Ουάσινγκτον», είπε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Οι Αμερικανοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν όμως η πολιτική μας δεν αλλάζει από αυτό», είπε ο Ριαμπκόφ, προσθέτοντας πως η Μόσχα «εναντιωνόταν πάντοτε με συνέπεια στην ανάπτυξη όπλων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

