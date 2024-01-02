Την απάντηση της Χαμάς στην Αίγυπτο και το Κατάρ σχετικά με την προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, παρουσίασε ο ηγέτης της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισμαήλ Χανίγια. Μεταξύ άλλων, η Χαμάς επιθυμεί να σταματήσει η ισραηλινή επιθετικότητα, και να ανακουφιστεί ο Παλαιστινιακός πληθυσμός στη Γάζα.



Η αντίσταση –οι ηγέτες και οι μαχητές της– έχουν καλό ηθικό, καθώς ο εχθρός βρίσκεται στα πρόθυρα της ήττας και η νίκη είναι κοντά υποστηρίζει ο Χανίγια.

Πηγή: skai.gr

Οι αιχμάλωτοι του εχθρού δεν θα απελευθερωθούν παρά μόνο υπό τους όρους της "αντίστασης" (σ.σ Χαμάς και άλλες ισλαμιστικές οργανώσεις) τονίζει χαρακτηριστικά.Όπως σημειώνει ο ηγέτης της Χαμάς, ο λαός μας στη Γάζα εξακολουθεί να παρέχει παραδείγματα αντοχής την 88η ημέρα της επίθεσης, παρά τον πόνο τους ως αποτέλεσμα του εκτοπισμού, της καταστροφής και των σφαγών στις οποίες είναι εκτεθειμένοι."Ο εχθρός έχει παραβιάσει τα πάντα στην επιθετικότητά του κατά της Λωρίδας της Γάζαςαναφέρει ο Χανίγια.Παρά τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις, ο λαός μας στην Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη θα παραμείνει πείσμων, στέκεται ψηλά και ανανέωσε την αντίστασή του, σημειώνει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.