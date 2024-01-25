Ιαπωνία: Σε θάνατο καταδικάστηκε ο δράστης του εμπρησμού στο στούνιο Kyoto Animation που είχε κοστίσει τη ζωή σε 36 ανθρώπους

Στην εσχάτη των ποινών καταδικάστηκε ο Ιάπωνας που ευθύνεται για τον εμπρησμό, τον Ιούλιο του 2019, στούντιο animation στο Κιότο, ο οποίος κόστισε τη ζωή σε 36 ανθρώπους.

Ο 45χρονος Σίνζι Αόμπα έβαλε φωτιά στο στούντιο Kyoto Animation για να πάρει εκδίκηση, έγκλημα που είχε προκαλέσει σοκ και αγανάκτηση στην Ιαπωνία και θεωρείται το πλέον πολύνεκρο που έχει καταγραφεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Ο Αόμπα κατηγορούνταν για πέντε αδικήματα, μεταξύ των οποίων αυτό της ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και του εμπρησμού. Η εισαγγελία είχε ζητήσει τον προηγούμενο μήνα να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που σκοτώθηκαν από την πυρκαγιά ήταν νεαροί εργαζόμενοι στο στούντιο Kyoto Animation, γνωστό και ως “KyoAni”. Περισσότεροι από 30 άλλοι τραυματίστηκαν.

«Δεν πίστευα ότι θα πέθαιναν τόσοι άνθρωποι και νομίζω τώρα ότι το παράκανα» είχε δηλώσει ο κατηγορούμενος την πρώτη ημέρα της δίκη του, τον Σεπτέμβριο.

«Πιστεύω ότι πρέπει να πληρώσω για το έγκλημά μου (με αυτή την ποινή)», είπε στον Δεκέμβριο, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επιθυμία των οικογενειών των θυμάτων να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου.

«Παραλήρημα»

Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, ο Αόμπα εισέβαλε στο κτίριο του στούντιο και έριξε βενζίνη προτού βάλει φωτιά φωνάζοντας: «Θα πεθάνετε».

Οι πυροσβέστες είχαν χαρακτηρίσει την πυρκαγιά «πρωτοφανή» και είχαν υπογραμμίσει ότι η κατάσβεσή της, αλλά και η διάσωση των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κτίριο, ήταν «εξαιρετικά δύσκολες».

Ο Αόμπα ήθελε να εκδικηθεί το στούντιο διότι ήταν πεπεισμένος ότι του είχε κλέψει μία ιδέα για σενάριο, κάτι που το Kyoto Animation αρνούνταν κατηγορηματικά. Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου «παραληρηματικό».

Ο ίδιος ο Αόμπα τραυματίστηκε σοβαρά από την πυρκαγιά και χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολλές επεμβάσεις. Στη δίκη του εμφανίστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο.

Οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι είναι αθώος, ισχυριζόμενοι ότι «δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσει το καλό από το κακό» λόγω των ψυχιατρικών του προβλημάτων. Όμως το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό.

Μετά τις ΗΠΑ, η Ιαπωνία είναι μία από τις λίγες δημοκρατικές χώρες που εφαρμόζει ακόμη τη θανατική ποινή, δι’ απαγχονισμού, και η κοινή γνώμη της Ιαπωνίας εξακολουθεί να τη στηρίζει στην πλειονότητά της, παρά τις επικρίσεις από το εξωτερικό.

Περισσότεροι από 100 καταδικασμένοι σε θάνατο περιμένουν να εκτελεστούν στην Ιαπωνία, όπου η πιο πρόσφατη εκτέλεση έγινε το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

