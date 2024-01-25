Η Χαν Γιούνις παραμένει σήμερα επίκεντρο των εχθροπραξιών του ισραηλινού στρατού και του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη νότια Λωρίδα της Γάζας, την επομένη των φονικών πυρών, που προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή, εναντίον εγκατάστασης του ΟΗΕ όπου είχαν βρει καταφύγιο εσωτερικά εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου.

Πυρά αρμάτων μάχης εναντίον κτιρίου του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) χθες Τετάρτη είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον «εννέα άνθρωποι» και να τραυματιστούν «άλλοι 75», ανέφερε ο Τόμας Γουάιτ, αξιωματούχος του στη Λωρίδα της Γάζας. Ιατρικές πηγές και στελέχη του εξέφραζαν ανησυχία πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμα πιο βαρύς.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής του UNRWA, τόνισε πως το κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων ήταν προσδιορισμένο «καθαρά», ότι οι συντεταγμένες του είχαν σταλεί «στις ισραηλινές αρχές» και καταδίκασε αυτή την «κατάφωρη παραβίαση των πιο θεμελιωδών κανόνων του πολέμου».

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει πως έχει «περικυκλώσει» τη Χαν Γιούνις και διέταξε τον άμαχο πληθυσμό να φύγει προς τη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας. Όμως οι μάχες κάνουν πολύ επικίνδυνη οποιαδήποτε μετακίνηση. Σήμερα αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για βομβαρδισμούς προς τη Ράφα, που έχει μετατραπεί σε αχανή καταυλισμό προσφύγων, αφού έχει συγκεντρωθεί η μεγάλη πλειονότητα των 1,7 εκατ. Παλαιστινίων οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μετά τα πολύνεκρα πυρά εναντίον της εγκατάστασης της UNRWA, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άρχισε «εξέταση» των επιχειρήσεων σε εξέλιξη και πρόσθεσε πως «αποκλείει» το ενδεχόμενο να υπήρξε δικό του «αεροπορικό πλήγμα» ή να χτυπήθηκε από το «πυροβολικό», αφήνοντας ανοικτή την «πιθανότητα» να επρόκειτο για πυρά της Χαμάς.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, ανέφεραν πως «αποδοκιμάζουν» τα πλήγματα και κάλεσε οι εγκαταστάσεις του ΟΗΕ στον θύλακο να «προστατεύονται».

Στην Ευρώπη, Ρώμη και Παρίσι ανακοίνωσαν αντίστοιχα πως εκατό παιδιά που τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας θα μεταφερθούν σε ιταλικά νοσοκομεία για θεραπεία και ότι επτά παιδιά έφθασαν σε γαλλικά νοσοκομεία.

Διαμαρτυρίες εντός του Ισραήλ

Έναυσμα του πολέμου ήταν η επίθεση άνευ προηγουμένου της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε κάπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις.

Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων περίπου εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ανταλλαγής με παλαιστίνιους κρατούμενους κατά τη διάρκεια ανακωχής μιας εβδομάδας. Σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ, 132 παραμένουν στον θύλακο, όμως τουλάχιστον 28 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε, τις πιο εκτεταμένες που έχουν διεξαχθεί ποτέ στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 25.700 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Την 111η ημέρα του πολέμου, η ανθρωπιστική κατάσταση στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα δεν σταματά να χειροτερεύει.

Στο μεταξύ ισραηλινοί διαδηλωτές έκλεισαν χθες οδική αρτηρία-κλειδί στο Τελ Αβίβ για να απαιτήσουν η κυβέρνηση του Ισραήλ να κλείσει συμφωνία για παύση των μαχών, αν όχι κατάπαυση του πυρός.

«Φτάνει! (...) Δεν θέλουμε οι όμηροι να επιστρέψουν νεκροί, αρκετά με τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, δεν μπορούμε να βλέπουμε κι άλλα νεκρά παιδιά, θέλουμε να στείλουμε σαφές μήνυμα: ο λαός του Ισραήλ θέλει συμφωνία, θέλει ειρήνη», είπε ο Σαπίρ Σλούτσκερ Αμράν, διαδηλώτρια.

Νετανιάχου εναντίον Κατάρ

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ μεσολαβούν το τρέχον διάστημα προκειμένου να κηρυχθεί νέα ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας, πιο μακρά, που θα επιτρέψει νέα ανταλλαγή ομήρων και φυλακισμένων.

Όμως, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «προβληματικό» τον μεσολαβητικό ρόλο του Κατάρ, του εμιράτου όπου είναι εγκατεστημένη η πολιτική ηγεσία της Χαμάς.

«Δεν έχω καμιά ψευδαίσθηση για αυτούς. Έχουν τα μέσα για να ασκήσουν πίεση (στη Χαμάς). Γιατί; Επειδή τη χρηματοδοτούν», συνέχισε στα εβραϊκά ο κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με ηχητική καταγραφή η οποία περιήλθε στην κατοχή του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου Κανάλι 12.

Η διπλωματία του Κατάρ ανέφερε πως στο εμιράτο επικρατεί «φρίκη» για τις δηλώσεις που αποδίδονται στον επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης, ο οποίος «υπονομεύει τη διαδικασία μεσολάβησης, για λόγους που μοιάζουν να υπηρετούν μάλλον την πολιτική του καριέρα» παρά «τους ισραηλινούς ομήρους», όπως τόνισε αργά το βράδυ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Η σύρραξη έχει αυξήσει κατακόρυφα τις εντάσεις στην περιφέρεια, ανάμεσα από τη μια στο Ισραήλ και τον βασικό σύμμαχό του, τις ΗΠΑ, κι από την άλλη τον «άξονα της αντίστασης», που πρόσκειται στο Ιράν και συναπαρτίζεται από οργανώσεις όπως η Χαμάς, η λιβανική Χεζμπολά, ιρακινές παραστρατιωτικές ομάδες και οι υεμενίτες Χούθι.

Αυτοί οι τελευταίοι εκτόξευσαν χθες πυραύλους εναντίον δυο πλοίων με αμερικανική σημαία, αναγκάζοντάς τα να ανακρούσουν πρύμναν.

Ενώ, στη Γαλλία, ο αριθμός των αντισημιτικών ενεργειών «εξερράγη» από την 7η Οκτωβρίου, που υπήρξε «καταλύτης του μίσους», σύμφωνα με έκθεση του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου Εβραϊκών Οργανώσεων της Γαλλίας (CRIF). Μέσα σε τρεις μήνες, ο αριθμός τους (1.676) έφθασε αυτόν «των τελευταίων τριών ετών μαζί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

