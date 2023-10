Η Ιαπωνία άρχισε τη δεύτερη φάση ρίψης υδάτων από τη Φουκουσίμα στον ωκεανό Κόσμος 08:19, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το δεύτερο στάδιο της απελευθέρωσης επεξεργασμένου νερού θα συνεχιστεί μέχρι τις 23 Οκτωβρίου