«Στερεύει» η βοήθεια στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ έστειλαν στο Κίεβο 1,1 εκατ. σφαίρες που κατασχέθηκαν από το Ιράν Κόσμος 07:55, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom), η οποία επιβλέπει τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι οι σφαίρες κατασχέθηκαν από πλοίο με προορισμό την Υεμένη τον Δεκέμβριο