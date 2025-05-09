Ηabemus Papam και είναι Αμερικανός

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οκτώ λεπτά μετά τις έξι το απόγευμα (ώρα Ιταλίας) λευκός καπνός αναδύθηκε από την καμινάδα της Καπέλα Σιστίνα. Ήταν η τέταρτη κατά σειρά ψηφοφορία, από την έναρξη της διαδικασίας, και μία από τις συντομότερες στην Ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Το συγκεντρωμένο πλήθος πιστών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, καθώς ξέσπαγε με ενθουσιασμό, πλημμύρισε την ατμόσφαιρα με την φωνή του. «Viva Papa il Papa», «Ζήτω ο Πάπας».

Όσο ο ήλιος έδυε και η πρώτη βραδινή ψύχρα απλωνόταν στην πλατεία μία νέα ημέρα ανέτελλε για το Βατικανό.

Ολόκληρος ο πλανήτης για περισσότερο από μία ώρα διατηρούσε στραμμένο το βλέμμα του σε ένα και μόνο μπαλκόνι, στο κεντρικό μπαλκόνι στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Οι πόρτες του άνοιξαν και ο Αρχιδιάκονος Ντομινίκ Μαμπέρτι ήταν εκείνος που είχε το καθήκον να φωνάξει στα λατινικά «Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!», που σημαίνει «Σας αναγγέλλω χαρά μεγάλη: Έχουμε Πάπα!» και για πρώτη φορά στον θρόνο του Αγίου Πέτρου εκλέγεται ένας Αμερικανός, ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, ετών 69.

Ως πρώτο χαιρετισμό ο 267ος ποντίφικας που έλαβε το όνομα Λέων ΙΔ’ επέλεξε να ευχηθεί «ειρήνη σε όλους» καλώντας – στα ιταλικά αλλά και τα ισπανικά – σε μία «ιεραποστολική εκκλησία που οικοδομεί διάλογο και γέφυρες, σαν αυτή την πλατεία, με ανοιχτές αγκάλες, διάλογο και αγάπη».

Γεννημένος στο Σικάγο το 1954, ο Λέων ΙΔ’ αναλαμβάνει να ηγηθεί της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε μία περίοδο έντονων μετασχηματισμών τόσο εντός του Βατικανού, όσο και στην παγκόσμια κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών υπήρχαν αναφορές πως οι εκλέκτορες καρδινάλιοι, η πλειοψηφία των οποίων ήταν επιλογή του Πάπα Φραγκίσκου, επιθυμούσαν έναν Πάπα ο οποίος θα προωθούσε την κληρονομιά του προκατόχου προς το μέλλον αλλά και συνάμα να καταφέρει να ενισχύσει την ενότητα εντός της Εκκλησίας.

Ο Πρέβοστ θεωρούνταν ανάμεσα στα επικρατέστερα πρόσωπα με τους ειδικούς να τον περιγράφουν ως κάποιον, ο οποίος θα μπορούσε να αποτελεί μία γέφυρα ανάμεσα στους δύο διαφορετικούς κόσμους που εκπροσωπούσαν από τη μία ο παραδοσιακός και συντηρητικός Βενέδικτος ΙΣΤ’ και από την άλλη ο φιλελεύθερος προοδευτικός Φραγκίσκος.

Σύμφωνα με τη The Guardian οι προκλήσεις μπροστά του πολλές και το χρονικό περιθώριο χάριτος σφιχτό. Ο νέος ποντίφικας εκτός από την ενότητα της Εκκλησίας καλείται να παίξει έναν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή για την αποτροπή της εργαλειοποίησης της θρησκείας ως παράγοντα σύγκρουσης, αλλά και να τοποθετηθεί σε ζητήματα που διχάζουν όπως είναι η μετανάστευση, η κλιματική κρίση, η θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Συγχρόνως, υπογραμμίζει η βρετανική εφημερίδα, η σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων παραμένει βαριά καθώς ο Πάπας Φραγκίσκος δέχθηκε έντονη κριτική για την αρχική αδράνειά του, ενώ θα πρέπει να λάβει και σημαντικές αποφάσεις για τη διακυβέρνηση της Εκκλησίας με τις τοποθετήσεις του για τον τρόπο οργάνωσης της να είναι κρίσιμης σημασίας.

Μεγάλο αγκάθι παραμένουν τα οικονομικά του Βατικανού και δη η εποπτεία, η διαφάνεια αλλά και το αυξανόμενο έλλειμμα.

Τέλος, ένα ακόμη ζήτημα που στρέφει το βλέμμα πολλών επάνω του είναι και η στάση που θα τηρήσει απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Σύμφωνα με το Βατικανό ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θα τελέσει λειτουργία στην Καπέλα Σιστίνα σήμερα και την Κυριακή θα είναι στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου ενώ τη Δευτέρα θα συναντηθεί με δημοσιογράφους.

Η εκλογή του καρδινάλιου Πρέβοστ ως Πάπα πυροδότησε κύμα συγχαρητηρίων από ηγέτες σε όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τον νέο Πάπα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά ένας Αμερικανός εκλέγεται προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και συμπληρώνοντας ότι προσβλέπει σε συνάντηση.

«Η εκλογή του Πάπα Λέοντος ΙΔʼ είναι μια βαθιά συγκινητική στιγμή χαράς για τους καθολικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο», τόνιζε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ενώ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι «οι Ιταλοί θα σας κοιτούν ως οδηγό και σημείο αναφοράς, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό σας την πνευματική και ηθική αυθεντία που πηγάζει από το ανεξάντλητο μήνυμα αγάπης και ελπίδας του Θεού».

Τα συγχαρητήριά τους εξέφρασαν μεταξύ άλλων και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

