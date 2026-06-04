Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμιτίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για την αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου.

Η Χαριλάου Τρικούπη διαψεύδει κατηγορηματικά όποιο σενάριο περί διαγραφής του Δημάρχου Αθηναίων, ωστόσο κορυφαία στελέχη εκφράζουν την ενόχλησή τους για το ανοιχτό παράθυρο Δούκα σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης.

«Forget it Haris. Δεν το θέλει ούτε ο κόσμος ούτε νομίζω ότι έχει και κάποια πραγματολογική βάση» σχολίασε δηκτικά ο Παναγιώτης Δουδωνής στην τηλεόραση του OPEN.

Ιδιαίτερα επικριτικός με τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα εμφανίστηκε και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάγκης. «Απαράδεκτη… Ο κύριος Δούκας κατά τη γνώμη μου θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για ακόμη μια φορά, έκανε λάθος, αυτό θέλω να πιστεύω και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν ζημιά στο ΠΑΣΟΚ», σημείωσε ο Δημήτρης Μπιάγκης στο Action 24

H Μιλένα Αποστολάκη αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί για δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ που θολώνουν το μήνυμα του κόμματος στον κόσμο της παράταξης που κράτησε το ΠΑΣΟΚ όρθιο στα δύσκολα. «Απολογούμαι στον κόσμο της παράταξης…για οποιονδήποτε τροφοδοτεί εσωστρεφείς συζητήσεις που δεν αφορούν κανένα» τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Mega.

Το ενδεχόμενο της διαγραφής Δούκα έκλεισε με τον πιο επίσημο τρόπο με τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ στον ΣΚΑΪ. «Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.. Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολό μήνυμα», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Το ραντεβού στις 12 στη Χαριλάου Τρικούπη για τα κορυφαία στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος αναμένεται να κρατήσει για ώρες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα στείλει τα μηνύματά του στο εσωτερικό της παράταξης αλλά και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα στη διάψευση των σεναρίων περί ένταξης του Στέφανου Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Χρηστίδης.

«Έσπασε το κινητό μου τηλέφωνο να με παίρνουν τηλέφωνο και να με ρωτάνε επειδή ένα site έγραψε κάτι για τον κύριο Κασσελάκη. Το έχει διαψεύσει και ο κύριος Κασσελάκης και το ΠΑΣΟΚ επίσημα», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης στο ΑCTION 24.

Πηγή: skai.gr

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