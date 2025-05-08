Ο Αμερικανός Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ είναι ο νέος Πάπας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού στις 20:15 ώρα Ελλάδας.

Ο νέος Πάπας, ο οποίος δεν ήταν ανάμεσα στα φαβορί που είχαν προταθεί τις προηγούμενες ημέρες, έλαβε το όνομα Πάπας Λέων 14ος (Pope Leo XIV).

Ο Πάπας Λέων 14ος είναι ο πρώτος που εκλέγεται από τη Βόρεια Αμερική, γράφοντας ιστορία.

Δείτε live από το Βατικανό:

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Πάπας Λέων 14ος τόνισε την ανάγκη για ειρήνη, σε έναν κόσμο που φαίνεται να βρίσκεται στο μεταίχμιο της ιστορίας. «Ειρήνη σε όλους σας. Αυτός είναι ο πρώτος χαιρετισμός του αναστημένου Χριστού, του καλού ποιμένα που έδωσε τη ζωή του για τον Θεό. Και θα ήθελα επίσης αυτός ο χαιρετισμός της ειρήνης να μπει στις καρδιές μας και στις οικογένειές μας».

Η ψηφοφορία - Τι προηγήθηκε

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) το κονκλάβιο κατέληξε σε συμφωνία για την εκλογή του νέου Πάπα και βγήκε ο λευκός καπνός από την καμινάδα της Καπέλα Σιστίνα.

Πρόκειται για μία από τις συντομότερες συνεδριάσεις στην ιστορία, καθώς ο νέος Πάπας εξελέγη μόλις τη δεύτερη ημέρα μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Δείτε τη στιγμή που βγήκε ο λευκός καπνός από την καμινάδα της Καπέλα Σιστίνα:

Πάνω από 40.000 πιστοί που ήτανσυγκεντρωμένοι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, γιορτάζοντας την εκλογή του νέου ποντίφικα.

Παρ' ότι είναι δεδομένο πως καταγράφηκε ιστορικά μία από τις πιο σύντομες διαδικασίες εκλογής νέου Πάπα, δεν έχει διευκρινιστεί αν η διαδικασία ολοκληρώθηκε κατά την τέταρτη ή πέμπτη ψηφοφορία.

Οι καρδινάλιοι εκλέκτορες ψηφίζουν με διπλωμένα ψηφοδέλτια, τα οποία ανακινούνται σε μια λάρνακα για να τα ανακατέψουν και να διατηρηθεί η μυστικότητα.

Οι δύο προηγούμενοι πάπες, ο Βενέδικτος XVI και ο Φραγκίσκος, διορίστηκαν επίσης τη δεύτερη ημέρα της ψηφοφορίας. Πριν από αυτούς, ο Ιωάννης Παύλος Β' διορίστηκε την τρίτη ημέρα.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος της παπικής εκκλησίας, Giuseppe Versaldi τόνισε ότι «η ταχύτατη διαδικασία εκλογής του νέου Πάπα, αποδεικνύει την ενότητα της Εκκλησίας».

