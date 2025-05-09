Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ χθες Πέμπτη, με τον οποίο είχαν συνομιλίες ιδίως για τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δυο πηγές του ενήμερες σχετικά.

Η συνάντηση, που έγινε στον Λευκό Οίκο, δεν ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ ούτε του Ισραήλ, επισήμανε η ίδια πηγή. Ο κ. Ντέρμερ συναντήθηκε με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη είχε συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, ανάμεσά τους και αυτή με τον πρόεδρο.

Ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να σχολιάσει όταν ερωτήθηκε σχετικά από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζεται για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό την περασμένη εβδομάδα, σε τρία αραβικά κράτη, ξεκινώντας από τη Σαουδική Αραβία.

Ο τέταρτος γύρος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να διεξαχθεί το σαββατοκύριακο στο Ομάν –το σουλτανάτο διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο–, πιθανόν την Κυριακή 11η Μαΐου, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Ο αμερικανός διαπραγματευτής Στιβ Γουίτκοφ είπε επίσης πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει να γίνει ο τέταρτος γύρος το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Axios.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η συνάντηση έγινε εν μέσω τριβών ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο συμμάχων, ιδίως λόγω της ανακοίνωσης για ανακωχή με τους Χούθι της Υεμένης, αλλά και των διπλωματικών επαφών με την Τεχεράνη — η ισραηλινή πλευρά θέλει ο Ρεπουμπλικάνος να εξετάσει μάλλον τη στρατιωτική επιλογή.

Σε ό,τι αφορά Λωρίδα της Γάζας –τον «έλεγχο» της οποίας είχε προτείνει ο κ. Τραμπ να πάρουν οι ΗΠΑ στην αρχή της χρονιάς, προκαλώντας διεθνή σάλο– το Ισραήλ διεμήνυσε πως αφού ολοκληρωθεί το ταξίδι του κ. Τραμπ στην περιοχή θα αρχίσει ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βάσει σχεδίου που προβλέπει την πλήρη «κατάκτησή της» και τον μαζικό εκτοπισμό των κατοίκων της.

