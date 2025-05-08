Τραμπ: «Είδα τον καπνό, αλλά δεν είδα τον Πάπα»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την είδηση ​​ότι το κονκλάβιο εξέλεξε τον πρώτο Αμερικανό Πάπα, τον Καρδινάλιο Ρόμπερτ Πρέβοστ, αποκαλώντας την είδηση ​​«Μεγάλη τιμή για τη χώρα μας».



«Συγχαρητήρια στον Καρδινάλιο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, ο οποίος μόλις ορκίστηκε Πάπας», έγραψε ο Τραμπ. «Είναι μεγάλη τιμή να συνειδητοποιούμε ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας. Τι ενθουσιασμός και τι μεγάλη τιμή για τη χώρα μας. Ανυπομονώ να συναντήσω τον Πάπα Λέοντα ΙΔ'. Θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή!»



Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε νωρίτερα σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, αφότου άρχισε να βγαίνει λευκός καπνός από την καμινάδα του Βατικανού, ένα σημάδι ότι το κονκλάβιο επέλεξε νέο προκαθήμενο της καθολικής εκκλησίας.

«Είδα τον καπνό, αλλά δεν έχω δει τον Πάπα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ δέχθηκε σφοδρή κριτική αφότου ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου ανέβασε στο Twitter μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία απεικονίζεται ντυμένος ως Πάπας ενόψει του κονκλαβίου. «Οι καθολικοί τη λάτρεψαν» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.