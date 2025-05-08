Έχουμε νέο Πάπα... Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) το κονκλάβιο κατέληξε σε συμφωνία για την εκλογή του νέου Πάπα και βγήκε ο λευκός καπνός από την καμινάδα της Καπέλα Σιστίνα.

Πρόκειται για μία από τις συντομότερες συνεδριάσεις στην ιστορία, καθώς ο νέος Πάπας εξελέγη μόλις τη δεύτερη ημέρα μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Δείτε live από το Βατικανό:

Δείτε τη στιγμή που βγήκε ο λευκός καπνός από την καμινάδα της Καπέλα Σιστίνα:

Μετά την εκλογή του, ο νέος ποντίφικας θα εμφανιστεί στο μπαλκόνι που «βλέπει» την πλατεία του Αγίου Πέτρου. Αρχικά θα οδηγηθεί σε ένα μικρό δωμάτιο δίπλα στην Καπέλα Σιστίνα, όπου θα φορέσει τα λευκά παπικά άμφια.

Ο ανώτερος καρδινάλιος θα επιβεβαιώσει σύντομα την απόφαση με τις λέξεις «Habemus Papam», που σημαίνει «έχουμε έναν Πάπα» και θα συστήσει τον νέο ποντίφικα με το παπικό όνομα που επέλεξε.

Πάνω από 40.000 πιστοί που είναι συγκεντρωμένοι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, γιορτάζοντας την εκλογή του νέου ποντίφικα.

Παρ' ότι είναι δεδομένο πως καταγράφηκε ιστορικά μία από τις πιο σύντομες διαδικασίες εκλογής νέου Πάπα, δεν έχει διευκρινιστεί αν η διαδικασία ολοκληρώθηκε κατά την τέταρτη ή πέμπτη ψηφοφορία.

Οι καρδινάλιοι εκλέκτορες ψηφίζουν με διπλωμένα ψηφοδέλτια, τα οποία ανακινούνται σε μια λάρνακα για να τα ανακατέψουν και να διατηρηθεί η μυστικότητα.

Οι δύο προηγούμενοι πάπες, ο Βενέδικτος XVI και ο Φραγκίσκος, διορίστηκαν επίσης τη δεύτερη ημέρα της ψηφοφορίας. Πριν από αυτούς, ο Ιωάννης Παύλος Β' διορίστηκε την τρίτη ημέρα.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος της παπικής εκκλησίας, Giuseppe Versaldi τόνισε ότι «η ταχύτατη διαδικασία εκλογής του νέου Πάπα, αποδεικνύει την ενότητα της Εκκλησίας».

Πηγή: skai.gr

