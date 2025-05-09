Η Ισημερινή Γουινέα επιβεβαιώνει ότι συζητά με τις ΗΠΑ την υποδοχή μεταναστών υπό απέλαση

Ο αντιπρόεδρος της Ισημερινής Γουινέας, ο Τεοντόρο Νγκέμα Ομπιάνγκ, επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι το Μαλαμπό διεξήγαγε συνομιλίες με την Ουάσιγκτον για το ενδεχόμενο να υποδεχτεί μετανάστες από την Αφρική που θέλει να απελάσει η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Επιβεβαιώνω πως έγινε συζήτηση κατά την οποία οι ΗΠΑ εξέφρασαν τις προθέσεις τους, αλλά δεν υπήρξε κάποια κατάληξη» ως προς την υποδοχή μεταναστών υπό απέλαση, ανέφερε ο αντιπρόεδρος Νγκέμα μέσω X, μερικές ημέρες μετά τα δημοσιεύματα του Τύπου κι εν μέσω έντονων συζητήσεων για το ζήτημα.

Στο Μαλαμπό το θέμα προκαλεί έντονες αντιδράσεις από μέρους κάποιων πολιτών που φοβούνται ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα στείλει «εγκληματίες» στη χώρα.

«Κατά την άποψή μου, θα μπορούσαμε να κλείσουμε συμφωνία, όμως εμείς θα επιλέγουμε ποιους θα υποδεχόμαστε, βάσει των προφίλ τους», συνέχισε ο αντιπρόεδρος, αρμόδιος για την ασφάλεια και την άμυνα, σπεύδοντας να συμπληρώσει πως η χώρα του θα αποφύγει «την υποδοχή προσώπων με ποινικό μητρώο».

Σε αντάλλαγμα για τις απελάσεις αφρικανών μεταναστών από τις ΗΠΑ στην Ισημερινή Γουινέα, το Μαλαμπό ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να καλύψει τα κόστη για τη στέγασή τους και τη διαβίωσή τους, καθώς και να επενδύσει σε τοπικές δραστηριότητες που θα συνέβαλαν στην ενσωμάτωσή τους, πάντα σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο.

Στα τέλη Απριλίου, η Ουάσιγκτον ανέφερε πως αναζητεί «ενεργά» χώρες έτοιμες να υποδεχθούν υπηκόους τρίτων χωρών που θα απελαύνονται, στο πλαίσιο της υλοποίησης της προεκλογικής υπόσχεσης του προέδρου Τραμπ να προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Radio Macuto, που έχει την έδρα του στην Ισπανία και πρόσκειται στην αντιπολίτευση στην Ισημερινή Γουινέα, σχολίασε πως «η ρητορική αυτή μπορεί να ακούγεται αγαθοεργή, αλλά προσκρούει στην πραγματικότητα στους δρόμους της Μαλαμπό, της Μπάτα και άλλων πόλεων της χώρας, όπου οι αρχές εξαπέλυσαν τις τελευταίες μέρες νέο κύμα εφόδων και αυθαίρετων απελάσεων σε βάρος μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική, πολλοί από τους οποίους ζούσαν εδώ και χρόνια» στη χώρα.

Πολίτες της Νιγηρίας, του Καμερούν και του Τσαντ συνελήφθησαν χωρίς εντάλματα κι απελάθηκαν ανεξαρτήτως του νομικού ή εργασιακού καθεστώτος τους, συνέχισε.

«Είναι δύσκολο να κατανοηθεί πώς ένα καθεστώς που απελαύνει φτωχούς μετανάστες εγκατεστημένους στην επικράτειά του είναι τώρα διατεθειμένο να υποδεχθεί άλλους μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Στα μέσα Απριλίου, οι αρχές στο Μαλαμπό απέλασαν πάνω από 200 υπηκόους του Καμερούν. Το γεγονός κλιμάκωσε τη διπλωματική ένταση με τη Γιαουντέ, που κάλεσε τον πρεσβευτή της Ισημερινής Γουινέας για να του εκφράσει την «αγανάκτηση» και την «αποδοκιμασία» του. Οι αρχές της Ισημερινής Γουινέας αντέτεινε ότι απέλασε μετανάστες που βρίσκονταν στο έδαφός της «παράτυπα».

