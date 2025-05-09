Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι αποφάσισε να ονομάσει την Τζανίν Πίρο, γνωστή σχολιάστρια του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, που προτιμά η αμερικανική δεξιά, στη στρατηγική θέση της εισαγγελέως της πρωτεύουσας Ουάσιγκτον, αφού αναγκάστηκε να αποκηρύξει την υποψηφιότητα του υπερσυντηρητικού Εντ Μάρτιν.

Φανατικός της τηλεόρασης, ο πρόεδρος Τραμπ ονόμασε στελέχη της κυβέρνησής του διαλέγοντας από τον αστερισμό εκπομπών σε συντηρητικά τηλεοπτικά δίκτυα — ανάμεσά τους τον Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάφωνο, τον τηλεοπτικό γιατρό Δρ. Οζ στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, ενώ ανέθεσε στην πρώην επικεφαλής της αμερικανικής ομοσπονδίας κατς Λίντα ΜακΜάον το υπουργείο Παιδείας.

«Έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι η δικαστής Τζανίν Πίρο θα ονομαστεί προσωρινή εισαγγελίας» της Ουάσιγκτον, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, υπενθυμίζοντας πως είχε υπάρξει εισαγγελική και δικαστική λειτουργός, καθώς και τη μακρά καριέρα της στο Fox News.

Ακόμη, σε άλλο μήνυμά του, εξήρε τη «φανταστική δουλειά» του Εντ Μάρτιν, αναγγέλλοντας τον προσεχή διορισμό του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, στη θέση του «νέου επικεφαλής της ομάδας εργασίας κατά της εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης», που πρόσαπτε ασταμάτητα στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού προκατόχου του

Η αποσκίρτηση Ρεπουμπλικάνων κοινοβουλευτικών αυτή την εβδομάδα ήταν η χαριστική βολή στη διαδικασία επικύρωσης της υποψηφιότητας του κ. Μάρτιν από τη Γερουσία αυτή την εβδομάδα. Μεσολάβησαν αποκαλύψεις για σχέσεις με συμμετέχοντες στην επίθεση στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, ανάμεσά τους δηλωμένο συμπαθούντα των ναζί, και η παράλειψη των συχνών εμφανίσεών του σε ρωσικά ΜΜΕ.

Αν και δεν είχε άμεση σχέση με την επίθεση στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, η Πίρο είχε διαδώσει μέσω Fox News θεωρίες συνωμοσίας περί νοθείας υπέρ του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020, που συνέβαλαν στην επίθεση.

Ήταν εξάλλου ανάμεσα στους παρουσιαστές και στις παρουσιάστριες του δικτύου που κατονομάζονταν στη μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση από πλευράς της κατασκευάστριας εκλογικών μηχανημάτων Dominion. Η υπόθεση δεν τέθηκε στο αρχείο παρά αφού το Fox News κατέβαλε ως αποζημίωση το κολοσσιαίο ποσό των 787,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

