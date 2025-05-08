Ρώμη: Ο Καρδινάλιος Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, Πάπας Λέων XIV

Από το απόλυτο αουτσάιντερ του κονκλάβιου, νέος Πάπας. Ο λόγος για τον Καρδινάλιο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν συγκαταλεγόταν στα φαβορί, αλλά εξελέγη 267ος Πάπας, και ως διάδοχος του Φραγκίσκου, ανέβηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου ως ο ηγέτης των 1,4 δισ. Καθολικών σε όλο τον κόσμο.

Ο Πρέβοστ, 70 ετών, από το Σικάγο του Ιλινόις, είναι ο πρώτος Πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι γνωστός ως Λέων XIV, και καλείται να αντιμετωπίσει σειρά προκλήσεων.

Οι δύο προηγούμενοι Πάπες, ο Βενέδικτος XVI και ο Φραγκίσκος, διορίστηκαν επίσης τη δεύτερη ημέρα της ψηφοφορίας. Πριν από αυτούς, ο Ιωάννης Παύλος Β' διορίστηκε την τρίτη ημέρα.

Διαθέτοντας διεθνή εμπειρία, πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του ως ιεραπόστολος στη Νότια Αμερική και πιο πρόσφατα ηγήθηκε ενός ισχυρού γραφείου του Βατικανού για διορισμούς επισκόπων. Αναμένεται να βασιστεί στις μεταρρυθμίσεις του Πάπα Φραγκίσκου.

Εργάστηκε για μια δεκαετία στο Τρουχίγιο του Περού και αργότερα διορίστηκε επίσκοπος του Τσικλάγιο, μιας άλλης πόλης του Περού, όπου υπηρέτησε από το 2014 έως το 2023.

Σε συνέντευξή του στο Vatican News αφότου έγινε επικεφαλής της Επισκοπικής Δικαστηρίου, ο Πρέβοστ δήλωσε: «Εξακολουθώ να θεωρώ τον εαυτό μου ιεραπόστολο. Η κλίση μου, όπως και κάθε Χριστιανού, είναι να είμαι ιεραπόστολος, να κηρύττω το Ευαγγέλιο όπου κι αν βρίσκεται κανείς».

Ποιος είναι ο νέος προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας

Ο νέος ποντίφικας έχει απόψεις κοντά στον Πάπα Φραγκίσκο.

Γεννημένος στις 14 Σεπτεμβρίου 1955 στο Σικάγο του Ιλινόις, ο Πρέβοστ εισήλθε στη νεοσύστατη τάξη του Τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου (OSA) το 1977 και έδωσε τους επίσημους όρκους του το 1981.

Το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο περιλαμβάνει πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Βιλανόβα το 1977, μεταπτυχιακό στη Θεολογία από την Καθολική Θεολογική Ένωση στο Σικάγο, καθώς και πτυχίο και διδακτορικό στο κανονικό δίκαιο από το Ποντιφικό Κολέγιο του Αγίου Θωμά Ακινάτη στη Ρώμη. Η διδακτορική του διατριβή είχε θέμα «Ο ρόλος του τοπικού ηγουμένου στο Τάγμα του Αγίου Αυγουστίνου».

Η καριέρα του στην Εκκλησία έχει σημαδευτεί από σημαντικούς ρόλους και επιτεύγματα. Μετά την χειροτονία του ως ιερέα το 1982, ο Πρέβοστ εντάχθηκε στην Αυγουστινιανή ιεραποστολή στο Περού το 1985 και υπηρέτησε ως πρύτανης της Εδαφικής Πρελατούρας του Τσουλουκάνας από το 1985 έως το 1986.

Πέρασε το έτος 1987 έως το 1988 στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πάστορας και διευθυντής ιεραποστολών για την Αυγουστινιανή Επαρχία του Σικάγο, πριν επιστρέψει στο Περού, όπου πέρασε τα επόμενα δέκα χρόνια επικεφαλής του Αυγουστινιανού σεμιναρίου στο Τρουχίγιο και διδάσκοντας κανονικό δίκαιο στο επισκοπικό σεμινάριο, όπου ήταν επίσης νομάρχης σπουδών. Υπηρέτησε επίσης σε άλλες θέσεις εκεί, όπως ως ενοριακός πάστορας, αξιωματούχος της επισκοπής, διευθυντής εκπαίδευσης, καθηγητής σεμιναρίου και δικαστικός εφημέριος.

Το 1999, επέστρεψε στο Σικάγο και εξελέγη επαρχιακός ηγούμενος της επαρχίας «Μητέρας της Καλής Συμβουλής» στην αρχιεπισκοπή. Δυόμισι χρόνια αργότερα εξελέγη αρχιστράτηγος της Αυγουστινιανής Εκκλησίας και υπηρέτησε δύο θητείες μέχρι το 2013.

Το 2014, επέστρεψε στο Περού όταν ο Πάπας Φραγκίσκος τον διόρισε αποστολικό διοικητή της Επισκοπής Τσικλάγιο. Προήχθη σε Επίσκοπο Τσικλάγιο το 2015. Ενώ βρισκόταν εκεί, διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος και μέλος του μόνιμου συμβουλίου της Συνόδου των Περουβιανών Επισκόπων από το 2018 έως το 2023.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι επίσκοποι του Περού φέρεται να έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της θεσμικής σταθερότητας κατά τη διάρκεια των διαδοχικών πολιτικών κρίσεων που οδήγησαν στην ανατροπή διαδοχικών προέδρων.

Το 2020 και το 2021, ο Πρέβοστ διετέλεσε αποστολικός διοικητής του Καγιάο, στο Περού.

Ο Πάπας Φραγκίσκος διόρισε τον Πρέβοστ νομάρχη της Επισκοπικής Δικαστηρίου τον Ιανουάριο του 2023, μια ισχυρή θέση υπεύθυνη για την επιλογή επισκόπων, μια θέση που κατείχε μέχρι τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου στις 21 Απριλίου 2025. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, ο Πάπας Φραγκίσκος προήγαγε τον Πρέβοστ στον βαθμό του Καρδιναλίου.

Σε βασικά θέματα, ο νέος Πάπας δεν είναι πολύ ομιλητικός, αλλά ορισμένες από τις θέσεις του είναι γνωστές. Φέρεται να είναι πολύ κοντά στο όραμα του Φραγκίσκου σχετικά με το περιβάλλον και την προσέγγιση των φτωχών και των μεταναστών. Είπε πέρυσι ότι «ο επίσκοπος δεν υποτίθεται ότι είναι ένας μικρός πρίγκιπας που κάθεται στο βασίλειό του».

Υποστήριξε την αλλαγή του Πάπα Φραγκίσκου στην ποιμαντική πρακτική, ώστε να επιτρέπεται σε διαζευγμένους και ξαναπαντρεμένους Καθολικούς να λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία. Πάντως, αν και ο Λέων επιδιώκει καλές σχέσεις με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, δεν θεωρείται τόσο προοδευτικός όσο ο προκάτοχός του.

Πηγή: skai.gr

