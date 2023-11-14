Μηνυτήρια αναφορά κατά Νετανιάχου στο ΔΠΔ από Τούρκους δικηγόρους

Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να αποσταλεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατέθεσαν τρεις Τούρκοι δικηγόροι.

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης μας, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει όπλα που απαγορεύονται από το διεθνές κεκτημένο, κατά τη διάπραξη των καταγγελλόμενων εγκλημάτων» σημειώνεται στο κείμενο της αίτησης που κατέθεσαν ο πρώην βουλευτής Μετίν Κιουλούνκ, ο Μουτζαχίτ Μπιριντζί και ο Μπουράκ Μπεκίρογλου, όλοι δικηγόροι προσκείμενοι στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).

Οι τρεις καταγγέλλοντες αναφέρουν στην αίτησή τους ότι ο Νετανιάχου σφαγιάζει κατοίκους της Γάζας, ανεξαρτήτως αν είναι βρέφη, παιδιά, γυναίκες, άμαχοι, «προκειμένου να υλοποιήσει τον φαντασιακό χάρτη του σιωνιστικού οικοδομήματος» και ζητούν να δικαστούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ο Νετανιάχου και οι συνεργάτες του, όπως προβλέπει η διεθνής ποινική νομοθεσία.

Στην αίτηση, η οποία περιλαμβάνει φωτογραφίες παιδιών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη Γάζα ως αποτέλεσμα των ισραηλινών επιθέσεων, σημειώνεται επίσης ότι «η σιωπή απέναντι σε όλα αυτά τα γεγονότα θα υπονομεύσει την πίστη της ανθρωπότητας στους νόμους και θα ρίξει σκιά στην αμεροληψία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

