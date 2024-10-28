Η Volkswagen σχεδιάζει να κλείσει τρία εργοστάσια στη Γερμανία, να προχωρήσει σε χιλιάδες απολύσεις προσωπικού και σε μειώσεις μισθών για να αντιμετωπίσει τη σοβαρή κρίση που διέρχεται, ανακοίνωσε σήμερα το συμβούλιο των εργαζομένων κάνοντας λόγο για «αφαίμαξη» άνευ προηγουμένου στα 80 χρόνια της ιστορίας της.

«Η διεύθυνση θέλει να κλείσει τουλάχιστον τρία εργοστάσια VW στη Γερμανία. Έχει επίσης την πρόθεση να μειώσει το μέγεθος όλων των εργοστασίων που θα παραμείνουν στην χώρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της προέδρου του συμβουλίου των εργαζομένων Ντανιέλα Καβάλο, η οποία αποκάλυψε πληροφορίες που της διαβιβάσθηκαν από τη διεύθυνση.

Η διεύθυνση της Volkswagen δεν αντέδρασε στις αποκαλύψεις, αλλά κάλεσε μέσω εκπροσώπου τους κοινωνικούς εταίρους σε «εμπιστευτικές» και «εσωτερικές» συνομιλίες.

Σύμφωνα με άρθρο της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, ο όμιλος επιδιώκει να εξοικονομήσει συνολικά 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Το επόμενο ραντεβού για τις μισθολογικές συνομιλίες είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη και είναι γεγονός ότι η Volkswagen βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής στην ιστορία της. Η κατάσταση είναι σοβαρή και η ευθύνη των κοινωνικών εταίρων τεράστια», είπε ο εκπρόσωπος.

Στο Βερολίνο, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς προειδοποίησε μέσω ενός εκ των εκπροσώπων του για το ενδεχόμενο μεγάλου κύματος απολύσεων.

Η κυβέρνηση θέλει να ακούσει τι έχει να πει η διεύθυνση της Volkswagen, αλλά «η θέση του καγκελαρίου είναι σαφής, δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υποστούν τις συνέπειες ενδεχόμενων κακών αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν από την διεύθυνση κατά το παρελθόν και ότι η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διαφύλαξη των θέσεων εργασίας», δήλωσε ο Βόλφγκανγκ Μπύχνερ.

Σημειώνεται ότι και η αυτοκινητοβιομηχανία Ford ανακοίνωσε 4.000 απολύσεις, τα 3/4 των οποίων στην Κολωνία.

Πηγή: skai.gr

