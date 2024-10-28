Η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε σειρά επιδρομών κατά της πόλης της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, αφού προηγουμένως είχε ειδοποιήσει τους κατοίκους ορισμένων συνοικιών της πόλης να απομακρυνθούν, μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Ani. Επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ήδη στην πόλη σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η παραλιακή πόλη του Λιβάνου φιλοξενεί πολλούς αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας της Unesco.

#BREAKING: Massive Israeli Strikes this morning on the City of Tyre in Southern Lebanon, after several Neighborhoods in the City were ordered to Evacuate by the Israel Defense Force. pic.twitter.com/Xc5xd5suBP — Insider Wire (@InsiderWire) October 28, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.