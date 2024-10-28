Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λίβανος: Ισραηλινές επιδρομές κατά της Τύρου - Αναφορές για επτά νεκρούς - Δείτε βίντεο

Η παραλιακή πόλη του Λιβάνου φιλοξενεί πολλούς αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας της Unesco

Λίβανος

Η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε σειρά επιδρομών κατά της πόλης της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, αφού προηγουμένως είχε ειδοποιήσει τους κατοίκους ορισμένων συνοικιών της πόλης να απομακρυνθούν, μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Ani. Επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ήδη στην πόλη σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η παραλιακή πόλη του Λιβάνου φιλοξενεί πολλούς αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας της Unesco.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λίβανος Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark