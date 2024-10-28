Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ως ένα ακόμα βήμα «στο μακρύ, δύσκολο αλλά αποφασιστικό μονοπάτι» προς μια Βρετανία που θα επιστρέψει στην υπηρεσία των εργαζόμενων πολιτών περιέγραψε ο σερ Κιρ Στάρμερ τον προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη.

Εν μέσω αναφορών για αυξήσεις φόρων και για αλλαγή των δημοσιονομικών κανόνων ώστε να επιτραπεί υψηλότερος κρατικός δανεισμός με σκοπό τις επενδύσεις, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είπε σε ομιλία του ότι οι βασικές επιδιώξεις του είναι «σταθερότητα, επενδύσεις και μεταρρύθμιση».

Στόχος των μέτρων, συμπλήρωσε, θα είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας, η επισκευή των θεμελίων της χώρας και η αποκατάσταση του μέλλοντός της. «Θα είναι ένας προϋπολογισμός για τους εργαζόμενους πολίτες από μία κυβέρνηση για τους εργαζόμενους πολίτες», είπε.

Αν και απέφυγε να αναφερθεί σε λεπτομερή μέτρα πριν από την Τετάρτη, σημείωσε πως παρά τις δύσκολες οικονομικές αποφάσεις «οι ημέρες της λιτότητας και του χάους έχουν παρέλθει».

Παρόλα αυτά, είπε πως η κυβέρνηση και η χώρα πρέπει να δουν με ρεαλισμό τη δεινή οικονομική κατάσταση και τις παραπαίουσες δημόσιες υπηρεσίες που έχει κληρονομήσει η κυβέρνησή του μετά από 14 χρόνια Συντηρητικής διακυβέρνησης.

Σε ερώτηση αν η φερόμενη ως αποφασισμένη αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών θα λειτουργήσει ως ένας έμμεσος αυξημένος φόρος για τους εργαζόμενους, ο σερ Κιρ απέφυγε να απαντήσει, μιλώντας ξανά για μέτρα σταθεροποίησης της οικονομίας.

Πηγή: skai.gr

