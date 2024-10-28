Βρετανία: Στη φυλακή ο ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον για περιφρόνηση δικαιοσύνης

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκε από δικαστήριο του Λονδίνου στη Βρετανία ο 41χρονος Τόμι Ρόμπινσον, ενδεχομένως η πιο γνωστή φυσιογνωμία της βρετανικής άκρας δεξιάς.

Ο Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, φυλακίζεται μετά από ομολογία ενοχής για την κατηγορία της περιφρόνησης δικαστηρίου.

Το 2021 η δικαιοσύνη τού είχε απαγορεύσει να επαναλάβει δυσφημιστικές κατηγορίες σε βάρος ενός νεαρού πρόσφυγα από τη Συρία, εντολή την οποία ο Ρόμπινσον δεν έχει υπακούσει.

Ο έφηβος Σύρος Τζαμάλ Χιτζάζι είχε βιντεοσκοπηθεί τον Οκτώβριο του 2018 την ώρα που δεχόταν επίθεση με ξυλοδαρμό σε σχολείο του Χάντερσφιλντ του δυτικού Γιόρκσιρ από άλλο μαθητή.

Ο Ρόμπινσον είχε τότε πει με βίντεο στο ένα εκατομμύριο ακολούθων του στο Facebook πως από έρευνές του προέκυπτε ότι ο νεαρός Σύρος ήταν ένας βίαιος κακοποιός, κατηγορία που ήταν ψευδής.

Ο νεαρός και η οικογένειά του άρχισαν να δέχονται απειλές και υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Παρά τη δικαστική απόφαση περί δυσφήμησης, ο Ρόμπινσον άρχισε να επαναλαμβάνει την κατηγορία κατά του νεαρού πέρυσι, με αποτέλεσμα τη σημερινή καταδίκη του.

Πηγή: skai.gr

