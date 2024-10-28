Βρετανία: Στη φυλακή ο ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον για περιφρόνηση δικαιοσύνης

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκε από δικαστήριο του Λονδίνου στη Βρετανία ο 41χρονος Τόμι Ρόμπινσον, ενδεχομένως η πιο γνωστή φυσιογνωμία της βρετανικής άκρας δεξιάς.
Ο Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, φυλακίζεται μετά από ομολογία ενοχής για την κατηγορία της περιφρόνησης δικαστηρίου.
Το 2021 η δικαιοσύνη τού είχε απαγορεύσει να επαναλάβει δυσφημιστικές κατηγορίες σε βάρος ενός νεαρού πρόσφυγα από τη Συρία, εντολή την οποία ο Ρόμπινσον δεν έχει υπακούσει.
Ο έφηβος Σύρος Τζαμάλ Χιτζάζι είχε βιντεοσκοπηθεί τον Οκτώβριο του 2018 την ώρα που δεχόταν επίθεση με ξυλοδαρμό σε σχολείο του Χάντερσφιλντ του δυτικού Γιόρκσιρ από άλλο μαθητή.
Ο Ρόμπινσον είχε τότε πει με βίντεο στο ένα εκατομμύριο ακολούθων του στο Facebook πως από έρευνές του προέκυπτε ότι ο νεαρός Σύρος ήταν ένας βίαιος κακοποιός, κατηγορία που ήταν ψευδής.
Ο νεαρός και η οικογένειά του άρχισαν να δέχονται απειλές και υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή.
Παρά τη δικαστική απόφαση περί δυσφήμησης, ο Ρόμπινσον άρχισε να επαναλαμβάνει την κατηγορία κατά του νεαρού πέρυσι, με αποτέλεσμα τη σημερινή καταδίκη του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.