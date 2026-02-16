Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τον Σεπτέμβριο του 2025, το μερίδιο των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία στην Τουρκία ανήλθε στο 61,1% των συνολικών εισαγωγών της χώρας.

Μετά τη συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και την απαίτηση των ΗΠΑ για μείωση των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 33,7% τον Δεκέμβριο.

Οι συνολικές εισαγωγές πετρελαίου της Τουρκίας μειώθηκαν από 1,6 εκατ. τόνους σε 985 χιλιάδες τόνους, με σημαντικό μέρος των εισαγωγών να αναπληρώνεται από πετρέλαιο του Ιράκ.

Σημαντική μείωση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου καταγράφεται στην Τουρκία, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κοστίδη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της γενικής διεύθυνσης πετρελαίου της Τουρκίας, τον Σεπτέμβριο του 2025 το μερίδιο εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία έφτανε στο 61,1% των συνολικών εισαγωγών της χώρας.

Ωστόσο, μετά από τη συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Τούρκο ομολόγό του, Ρετζέπ Ταγίπ Eρντογάν και την απαίτηση των Αμερικάνων για μείωση των εισαγωγών από τη Ρωσία, το ποσοστό του ρωσικού πετρελαίου τον Δεκέμβριο μειώθηκε στο 33,7%.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία οι εισαγωγές πετρελαίου μειώθηκαν από 1,6 εκατ. τόνους σε 985 χιλιάδες τόνους, ενώ μεγάλο ποσοστό του εν λόγω μεριδίου αναπληρώθηκε από το πετρέλαιο του Ιράκ.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2025 οι ΗΠΑ προέτρεψαν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, προκειμένου να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ασκώντας επιπλέον πίεση σε χώρες μέλη όπως η Τουρκία, ακόμη και αν αυτές έχουν ήδη μειώσει τις αγορές τους, όπως είχε μεταδώσει το πρακτορείο Bloomberg. Ειδικότερα, σχετικό μήνυμα είχε μεταφερθεί από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Mάρκο Ρούμπιο σε συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τέλος, σημειώνεται πως η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες για έρευνες και γεωτρήσεις με Chevron, Exxon ενώ ετοιμάζεται και συμφωνία με την BP.



Πηγή: skai.gr

