Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αλλάξει τον νόμο ώστε να προστατεύονται οι υπουργοί από αναστολή καθηκόντων όσο βρίσκονται υπό ποινική έρευνα, προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να προστατεύσει τον εαυτό του και να πλήξει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Δικαστήριο ανέστειλε τον Νοέμβριο τα καθήκοντα της αναπληρώτριας του Ράμα, Μπελίντα Μπαλούκου, μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος της από την αλβανική εισαγγελία κατά της διαφθοράς, γνωστή ως SPAK, σχετικά με φερόμενη παρέμβαση σε διαγωνισμό για έργα υποδομών, κάτι που η ίδια αρνείται.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει αντιπαράθεση μεταξύ της SPAK, η οποία έχει ζητήσει από το κοινοβούλιο να άρει την ασυλία της Μπαλούκου ώστε να επιτραπεί η σύλληψή της, και του Ράμα, ο οποίος έχει διαμαρτυρηθεί για υπέρβαση εξουσιών από τη Δικαιοσύνη, ιδίως όσον αφορά τις προφυλακίσεις.

Η Αλβανία επιδιώκει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, ωστόσο η Ένωση επισημαίνει ότι η χώρα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ράμα, το οποίο πέρυσι εξασφάλισε τέταρτη διαδοχική θητεία, διαθέτει άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και παραμένει ασαφές εάν και πότε η Βουλή θα άρει την ασυλία της Μπαλούκου, η οποία έχει διατελέσει και υπουργός Υποδομών και θεωρείται στενή σύμμαχος του πρωθυπουργού.

«Τη στιγμή που απομακρύνεται ένας υπουργός, δεν απομακρύνεται μόνο ένα πρόσωπο αλλά το σύνολο του έργου εκείνου του θεσμού», δήλωσε ο Ράμα στους βουλευτές του κόμματός του τη Δευτέρα, ανακοινώνοντας το σχέδιο για αλλαγή του νόμου.

Η αντιπολίτευση έχει οργανώσει σειρά διαδηλώσεων τους τελευταίους μήνες στην πρωτεύουσα Τίρανα, ζητώντας την παραίτηση της Μπαλούκου. Τη Δευτέρα υποστήριξε ότι ο Ράμα επιχειρεί, μέσω των τροποποιήσεων, να ελέγξει τις δικαστικές διαδικασίες προς όφελός του.

«Αυτό δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια προσπάθεια του Ράμα να προστατεύσει τον εαυτό του, τινάζοντας στον αέρα τόσο την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όσο και τη διάκριση των εξουσιών... γιατί πίσω από την Μπαλούκου και τα παραπτώματά της βρίσκεται ο Ράμα», ανέφερε το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Δημοκρατικό Κόμμα, σε δήλωσή του στο Reuters.



