Για τις 6 Ιουλίου αναβλήθηκε η δίκη του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου για το πλαστό πτυχίο, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου στην απολογία του κατηγόρησε τη Δικαιοσύνη της χώρας πως δεν είναι ανεξάρτητη και πως αποδείχθηκε ότι ελέγχεται μόνο απο έναν. Στη συνέχεια, κατηγόρησε τα κρατικά ΜΜΕ και είπε ότι όταν έρθει η ώρα «θα τρέχουν σαν τα ποντίκια».

«Όσα παλάτια και να έχεις εμένα με ενδιαφέρει η θέση που έχω στην καρδιά του λαού», σημείωσε, προσθέτοντας πως τον κατηγορούν για πράκτορα, για πλαστό πτυχίο, για τρομοκρατία. «Με έχουν στα 12 τ.μ., μα τέτοιος φόβος, τέτοια έχθρα», τόνισε.

