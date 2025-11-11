Οι ΗΠΑ προέτρεψαν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, προκειμένου να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ασκώντας επιπλέον πίεση σε χώρες μέλη όπως η Τουρκία, ακόμη και αν αυτές έχουν ήδη μειώσει τις αγορές τους, σημει;vνει το Bloomberg.

Το μήνυμα μεταφέρθηκε από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Mάρκο Ρούμπιο σε συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν τη Δευτέρα, σύμφωνα με δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Τουρκία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία. Τα διυλιστήρια της χώρας άρχισαν πρόσφατα να μειώνουν τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς της Μόσχας, αλλά η Τουρκία δεν σχεδιάζει να σταματήσει εντελώς τις αγορές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg την περασμένη εβδομάδα.

Η Ρωσία είναι επίσης ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Τουρκίας και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται επί του παρόντος μακροπρόθεσμες συμβάσεις, καθώς οι υφιστάμενες συμφωνίες λήγουν στο τέλος του έτους.

Η πίεση των ΗΠΑ «θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό πρόβλημα» για την Τουρκία, ανέφεραν οι Selva Bahar Baziki και Alex Kokcharov του Bloomberg Economics σε σημείωμα την Τρίτη. «Ωστόσο, χάρη στη διαφοροποίηση, η Άγκυρα φαίνεται να βρίσκεται σε καλή θέση για να απορροφήσει τον αντίκτυπο και να διατηρήσει τη διακύμανση του κόστους των εισαγωγών της σε διαχειρίσιμα επίπεδα», επισημαίνουν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ εξαίρεσε την Ουγγαρία από τις κυρώσεις για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, προσφέροντας μια σημαντική νίκη στον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Πηγή: skai.gr

