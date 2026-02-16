Λογαριασμός
Αυστρία: Kατηγορίες σε βάρος 21χρονου για τη σχεδιαζόμενη επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Κατηγορείται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση - Φέρεται να έφτιαξε μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης και να προσπάθησε να αγοράσει όπλα παράνομα

Taylor Swift

Κατηγορίες σχετικά με τρομοκρατία και άλλες κατηγορίες απήγγειλαν οι αυστριακοί εισαγγελείς σε βάρος ενός 21χρονου σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) στη Βιέννη το 2024.

Ο 21χρονος συνελήφθη λίγο πριν από τη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το 2024 και κατηγορείται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση, σύμφωνα με το Reuters.

Η εισαγγελία της Βιέννης αναμένεται να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον του 21χρονου, κατηγορώντας τον για παραγωγή μικρής ποσότητας εκρηκτικής ύλης και απόπειρα παράνομης αγοράς όπλων, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

TAGS: Τέιλορ Σουίφτ εισαγγελέας
