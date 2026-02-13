Συλλήψεις στην Τουρκία για ξέπλυμα χρήματος μέσω OnlyFans

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 300 εκατ. λιρών (6,9 εκατ. δολάρια) την Παρασκευή

Τι λένε οι εισαγγελείς

Οι ύποπτοι ξέπλυναν τα χρήματα που κέρδιζαν μέσω της αγοράς περιουσιακών στοιχείων

Οι Αρχές της Τουρκίας συνέλαβαν 16 άτομα, στο πλαίσιο έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αναφέρει το Reuters, οι Αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 300 εκατ. τουρκικών λιρών (6,9 εκατ. δολάρια) την Παρασκευή, τα οποία συνδέονται με περιεχόμενο που μοιράστηκε στην πλατφόρμα OnlyFans, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Η έρευνα από το τμήμα εγκλημάτων χρηματοδότησης τρομοκρατίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είχε ως στόχο 25 υπόπτους και δύο εταιρείες σε οκτώ επαρχίες της χώρας.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν πως οι ύποπτοι απέκτησαν έσοδα από τον διαμοιρασμό πορνογραφικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατευθύνοντας τους χρήστες σε πλατφόρμες επί πληρωμή, όπως το OnlyFans, καθώς και σε ιδιωτικά κανάλια ανταλλαγής μηνυμάτων όπως τοTelegram.

Το OnlyFans έχει αποκλειστεί στην Τουρκία από τις 7 Ιουνίου 2023, μετά από απόφαση δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, με την αιτιολογία ότι φιλοξενούσε περιεχόμενο που θεωρείται αντίθετο με τη δημόσια ηθική και τις οικογενειακές αξίες.

Ωστόσο, παρά την απαγόρευση, διαπιστώθηκε ότι οι ύποπτοι είχαν πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω VPN, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ξέπλυμα χρήματος

Οι ύποπτοι ξέπλυναν τα χρήματα που κέρδιζαν μέσω της αγοράς περιουσιακών στοιχείων, καθώς και επενδύσεων σε bitcoin και χρυσό. Οι Αρχές εντόπισαν 10 ακίνητα, 14 οχήματα και δύο εταιρείες που συνδέονται με τους υπόπτους. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων εκτιμήθηκε σε περίπου 300 εκατομμύρια λίρες.

Τέλος, η εισαγγελία δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.



