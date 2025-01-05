Λογαριασμός
Η Τουρκία λέει ότι «εξουδετέρωσε» 32 μέλη του PKK στη Συρία

Από την εξέγερση στη Συρία τον περασμένο μήνα που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ Αλ Άσαντ, οι συριακές δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία συγκρούονται περιστασιακά στο βορρά

Η Τουρκία δήλωσε την Κυριακή ότι οι ένοπλες δυνάμεις της «εξουδετέρωσαν» 32 μέλη του παράνομου Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, ή PKK, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία.

Το υπουργείο Άμυνας είπε επίσης ότι σε επιχειρήσεις του στο βόρειο Ιράκ "εξουδετερώθηκαν" τέσσερα μέλη του PKK.

Από την εξέγερση στη Συρία τον περασμένο μήνα που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ Αλ Άσαντ, οι συριακές δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία συγκρούονται περιστασιακά στο βορρά με κουρδικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ.

