Μεσανατολικό: Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι δεν τηρεί τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς κατηγόρησε σήμερα τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου ότι δεν σέβεται τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και προειδοποίησε πως η χώρα του θα μπορούσε να «αναγκαστεί να δράσει».

Ο Κατς υποστήριξε πως οι μαχητές της Χεζμπολάχ δεν έχουν αποσυρθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι, στον νότιο Λίβανο, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα ισραηλινά σύνορα.

«Εάν αυτή η προϋπόθεση δεν εκπληρωθεί, δεν θα υπάρξει συμφωνία και το Ισραήλ θα αναγκαστεί να δράσει μονομερώς για να εγγυηθεί την επιστροφή με κάθε ασφάλεια των κατοίκων του βόρειου (Ισραήλ) στα σπίτια τους», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η συμφωνία εκεχειρίας τέθηκε σε ισχύ τη 27η Νοεμβρίου, δύο μήνες μετά τον ανοικτό πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Βάσει του κειμένου, ο λιβανικός στρατός και οι Κυανόκρανοι του ΟΗΕ πρέπει να αναπτυχθούν στο νότιο τμήμα του Λιβάνου και ο ισραηλινός στρατός να αποσυρθεί σε διάστημα 60 ημερών. Προβλέπει επίσης την απόσυρση της Χεζμπολάχ έως περίπου 30 χλμ από τα ισραηλινά σύνορα.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της.

«Ο πρώτος όρος για την εφαρμογή της συμφωνίας είναι η πλήρης απόσυρση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ (έως τα βόρεια) του ποταμού Λιτάνι, η καταστροφή όλων των όπλων και η διάλυση όλων των τρομοκρατικών υποδομών στην περιοχή από τον λιβανικό στρατό, κάτι που δεν έχει ακόμη γίνει», είπε ο Κατς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

