Ο Πρόεδρος της Αυστρίας Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν δήλωσε την Κυριακή ότι θα συναντήσει τον ηγέτη του ακροδεξιού Κόμματος Ελευθερίας (FPO) Χέρμπερτ Κικλ τη Δευτέρα, αφού οι προσπάθειες σχηματισμού συνασπισμού χωρίς το FPO κατέρρευσαν και ο συντηρητικός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ αποχώρησε.

"Οι φωνές μέσα στο (συντηρητικό) Λαϊκό Κόμμα που αποκλείουν τη συνεργασία με το FPO υπό τον Χέρμπερτ Κικλ έχουν ηρεμήσει. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι μπορεί να ανοίγει ένας νέος δρόμος που δεν υπήρχε πριν", είπε ο Βαν ντερ Μπέλεν σε ομιλία του.

Στο μεταξύ, μετά την παραίτηση του καγκελάριου Καρλ Νεχάμερτ ην ηγεσία του ως μεταβατικός πρόεδρος αναλαμβάνει ο μέχρι τώρα γενικός γραμματέας του Λαϊκού Κόμματος (ÖVP) Κρίστιαν Στόκερ.

Ο απερχόμενος καγκελάριος και αρχηγός του ÖVP έχει μεταβεί στο μεταξύ στον ομοσπονδιακό πρόεδρο Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν, προκειμένου να τον ενημερώσει επισήμως για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης και για τις αποφάσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες των αυστριακών ΜΜΕ, οι συνομιλίες με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPÖ) ναυάγησαν όταν παρενέβη η «οικονομική πτέρυγα» του Λαϊκού Κόμματος και διατύπωσε απαιτήσεις οι οποίες δεν ήταν εφικτό να ικανοποιηθούν.

Ως πιθανότερο σενάριο μετά τις χθεσινές εξελίξεις προβάλλει τώρα η ανάθεση διερευνητικής εντολής στον νικητή των εκλογών Χέρμπερτ Κικλ του ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ), προκειμένου να διαπραγματευτεί έναν κυβερνητικό συνασπισμό, πιθανότατα με το ÖVP.

Μάλιστα, σε μία τελευταία εξέλιξη ο νέος ηγέτης των συντηρητικών της Αυστρίας δήλωσε την Κυριακή ότι αναμένει να ανατεθεί ο σχηματισμός κυβέρνηση στο ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας (FPO), το οποίο ήρθε πρώτο στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

"Περιμένω ότι ο αρχηγός του κόμματος με τις περισσότερες ψήφους θα αναλάβει να σχηματίσει μια μελλοντική κυβέρνηση. Εάν προσκληθούμε σε αυτές τις συνομιλίες (συνασπισμού), θα αποδεχτούμε αυτήν την πρόσκληση", είπε ο γενικός γραμματέας του Λαϊκού Κόμματος (OVP) Κρίστιαν Στόκερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.