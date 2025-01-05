ΥΠΕΞ Συρίας: Επαναλαμβάνει την έκκληση προς τις ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Asaad Hassan al-Shibani επανέλαβε την Κυριακή την έκκληση της κυβέρνησής του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τις κυρώσεις στη Συρία.

Το τηλεφώνημα το έκανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης με δημοσιογράφους στο περιθώριο της επίσκεψής του στο Κατάρ, όπου συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους του Κατάρ.

Ο Σιμπάνι, τον οποίο συνοδεύει ο υπουργός Άμυνας της Συρίας Μουρχάφ Αμπού Κάσρα και ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών Ανάς Κατάμπ, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελράχμαν αλ Θάνι.

Ο Καταριανός πρωθυπουργός «επανέλαβε τη θέση του Κατάρ υπέρ της ενότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Συρίας», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου του υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του.

Σε αντίθεση με άλλες αραβικές χώρες, το Κατάρ, που στήριζε την αντιπολίτευση κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία, δεν αποκατέστησε ποτέ τις διπλωματικές σχέσεις του με την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τη 8η Δεκεμβρίου από έναν συνασπισμό ομάδων ανταρτών υπό τη ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ.

Όμως, ήταν η δεύτερη χώρα, μετά την Τουρκία, που άνοιξε ξανά την πρεσβεία της στη συριακή πρωτεύουσα μετά την πτώση Άσαντ.

Έπειτα από μια συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ αλ Χουλαΐφι, ο Σύρος υπουργός δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι παρουσίασε σε αξιωματούχους του Κατάρ τον «οδικό χάρτη» της νέας συριακής κυβέρνησης.

Είπε επίσης πως έθεσε το θέμα των κυρώσεων που επιβάλλονται στη χώρα του και συνιστούν, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα «εμπόδιο για μια ταχεία ανάκαμψη» της συριακής οικονομίας.

Η Δύση επέβαλε κυρώσεις στην κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ μετά την καταστολή μιας λαϊκής εξέγερσης το 2011, η οποία προκάλεσε έναν πόλεμο που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 500.000 ανθρώπους, οδήγησε στην εξορία εκατομμύρια κατοίκους και κατέστρεψε τη χώρα.

«Ανανεώνουμε την έκκλησή μας στις ΗΠΑ να άρει τις κυρώσεις», υπογράμμισε. Στα τέλη Δεκεμβρίου, η Ντόχα είχε ταχθεί επίσης υπέρ της ταχείας άρσης των κυρώσεων.

Ο Σιμπάνι επιβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του επιθυμεί να έχει «πολύ καλές σχέσεις με την περιοχή».

Πηγή: skai.gr

